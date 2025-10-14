Známa slovenská banka definitívne dostane mastnú pokutu. Podľa NBS opakovane porušila zákon

Banková rada Národnej banky Slovenska (NBS) potvrdila rozhodnutie o uložení pokuty vo výške 500-tisíc eur pre Prima banku Slovensko. Sankcia súvisí s opakovaným porušením povinností v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov a používaním nekalých obchodných praktík, ktoré orgán dohľadu vytýkal už v minulosti. Banková rada v rozhodnutí uvádza, že ide o „vysoko závažné porušenie“, pretože banka ani po predchádzajúcom rozhodnutí z januára 2023 neupravila všetky svoje reklamné produkty v súlade so zákonom.
Pokuta nie je likvidačná
Podľa NBS sa Prima banka dopustila opakovaného porušenia zákona, čo podľa zákona o dohľade umožňuje uloženie vyššej sankcie. Banková rada pritom zohľadnila aj finančné výsledky banky. V roku 2023 dosiahla čistý zisk 48,5 milióna eur a v roku 2024 zisk 30,8 milióna eur. „Udelená pokuta nemôže ohroziť hospodárenie účastníčky konania a nie je pre ňu likvidačná,“ uvádza sa v rozhodnutí. Sankcia predstavuje približne 1 % zisku banky za rok 2023.
Cieľom je prechádzať podobným porušeniam
Prima banka vo svojom rozklade tvrdila, že postup NBS bol nezákonný, neprimeraný a že orgán dohľadu jej ukladal rozdielne požiadavky v porovnaní s inými subjektmi. NBS však tieto námietky odmietla s tým, že banka bola už predtým upozornená na nedostatky a že sankcia reflektuje závažnosť skutkového stavu aj opakovanie porušení. Banková rada zdôraznila, že „uložená pokuta má plniť výchovnú aj represívnu úlohu a musí byť citeľná v majetkovej sfére páchateľa“.
Z pohľadu NBS sankcia spĺňa zákonné kritériá primeranosti a bola určená na dolnej hranici možného rozsahu. Predstavuje len štvrtinu maximálnej sadzby, ktorú zákon umožňuje. Banková rada v závere rozhodnutia odmietla návrh banky na zrušenie pokuty a zdôraznila, že cieľom postihu je nielen sankcionovať, ale aj predchádzať podobným porušeniam na finančnom trhu.
Nahlásiť chybu v článku