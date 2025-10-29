Značka energetických nápojov reaguje na Separovo sprejovanie v Himalájach: Hovorí o činoch, ktoré môžu pôsobiť ako neúcta

„Len pár dní po tom, čo Separ vypredal Tehelné pole, balí batoh a spolu s Osťom vyráža na trek do Himalájí,“ pochválila sa značka energetických nápojov Semtex na začiatku svojej kampane, keď ešte netušila, aká kauza sa z raperovej návštevy základného tábora Mount Everestu vykľuje. Po kontroverzii prišla s vyjadrením, v ktorom sa ho priamo nezastala, ale skôr sa od jeho činov dištancovala.
„Rozumieme rozladeniu, ktoré záver Separovho výstupu sprevádza a po návrate celého tímu sme sa so situáciou podrobne zoznámili,“ začali vo svojom príspevku na Instagrame.
„Sprejovanie nebolo súčasťou kampane Pop Your Bubble ani v súlade s hodnotami Semtexu a Extremu. Naša kampaň je o odvahe vystúpiť z komfortnej zóny, nie o činoch, ktoré môžu pôsobiť ako neúcta k miestu či ľudom,“ dodala značka vo svojom stanovisku. Pridávanie komentárov vypla.
Čo sa stalo?
Ako sme vás informovali, raper Separ sa pred niekoľkými dňami vybral na turistiku do Himalájí, ktorú dokumentoval na svojom Instagrame. Vyšliapal si to do základného tábora hory Mount Everest a ako sám opísal, tento zážitok radí k najsilnejším, aké v živote zažil. A keď už si tam so sebou „privliekol spreje“, rozhodol sa v prírode zanechať svoju stopu, čo mnohých patrične nahnevalo.
Správanie Michaela Kmeťa, ktorý sa pod prezývkou ukrýva, pobúrilo ľudí aj v zahraničí. Pred niekoľkými hodinami naň upozornil nepálsky sprievodca Adhikari Madhav, ktorý stojí za účtom s názvom @everestbasecamptrek a sleduje ho takmer 200-tisíc ľudí. Zverejnil Separovu fotografiu s obtiahnutým nápisom na kameni a pridal svoj kritický pohľad na vec.
„Everest je posvätné, majestátne a krehké miesto. Nie je to plátno pre sebecké vyjadrenie sa. Napísať svoje meno tu z teba nerobí odvážneho, ale bezohľadného,“ doplnil. V druhom príspevku k tejto téme opísal, že najhlúpejšou vecou podľa neho je zanechať svoje meno v prírode. „Koho tam naozaj vaše meno zaujíma? Namiesto toho si vytvorte úžasné spomienky, ktoré vydržia navždy.“
