Zmena začína v hlave: Jednoduché techniky, ktoré ľuďom naozaj pomohli zbaviť sa zlozvykov raz a navždy

Návyková osobnosť môže byť výhodou aj problémom. Keď nás niečo nadchne, ideme do toho naplno, a občas až tak veľmi, že sa z pôvodne príjemnej činnosti stane zlozvyk. Často za tým nestojí samotný čin, ale rutina, ktorá sa nám pomaly vryje do každodennosti.
V diskusii na Reddite jeden používateľ priznal, že si veľmi rýchlo vytvára silné návyky. Zaujímalo ho preto, aké konkrétne techniky pomohli ostatným zbaviť sa fajčenia, prejedania, pitia či iných zlozvykov, ktoré často stoja skôr na rutine, než na samotnej činnosti. Ostatní sa s ním ochotne podelili o svoje vlastné postupy a skúsenosti, ktoré im v boji so zlozvykmi skutočne fungovali.
Vnútorný signál, ktorý spustí kontrolu správania
Jeden z používateľov opísal techniku, pri ktorej si v hlave vytvoril akési stručné zosobnenie dôsledkov svojho správania: „Jasne si v sebe vysvetlím negatívne dôsledky toho zlozvyku. Premyslím si, ako tie následky ovplyvňujú mňa a ľudí okolo mňa. Robím to v mysli, ale dá sa to aj spísať. Potom z toho všetkého vytvorím akoby abstraktný objekt v mysli, ktorý v sebe nesie všetku túto analýzu v skrátenej forme. Tento „objekt“ potom vyvolám, keď sa chystám urobiť správanie, ktoré chcem zmeniť,“ uviedol s tým, že tento vnútorný „symbol“ sa mu postupne stal reflexom.
„Prestať s týmto správaním si vyžaduje opakované používanie tejto techniky, ale postupne dokážem zastaviť reakciu už skôr a skôr.“ Pomohlo mu to pri obhrýzaní nechtov aj pri nekontrolovaných reakciách: „Čím úprimnejší som bol k sebe, tým ľahšie bolo zastaviť sa.“
