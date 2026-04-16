Zmena v parlamentných laviciach: Kresťanskí demokrati majú nového poslanca, chce meniť školstvo

Vo štvrtok počas 49. schôdze Národnej rady (NR) SR zložil poslanecký sľub nový poslanec Gabriel Paľa. Do parlamentu nastúpil za Jozefa Hajka. Pôsobiť bude v opozičnom klube KDH.
Sľub je v znení: „Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života.“ Poslanec ho potvrdzuje slovom „sľubujem“ a podpisom.
Majerský predstavil Paľu ako odborníka na školstvo
Líder KDH Milan Majerský nového poslanca na štvrtkovej tlačovej konferencii predstavil ako odborníka na oblasť školstva. Poukázal pritom na to, že je vysokoškolský pedagóg a človek z praxe. Zároveň však vyzdvihol i jeho dobrovoľnícku činnosť.
Paľa deklaroval, že do parlamentu nastupuje s rešpektom, ale s odhodlaním spolupracovať a prinášať s kresťanskými demokratmi riešenia pre oblasť školstva. Avizoval, že neprichádza len kritizovať, ale je pripravený predkladať zmysluplné, konštruktívne návrhy. „Slovenské školstvo nepotrebuje ďalšie nové nepremyslené projekty, potrebuje pokoj, odbornosť, zmysluplnosť a istotu pre rodičov, učiteľov, riaditeľov škôl,“ vyhlásil na tlačovej konferencii.
Hajko sa mandátu vzdal k 15. aprílu. Svoj odchod z parlamentu odôvodňoval tým, že mu nepodarilo presadiť jeho vízie a kresťanskí demokrati sa uberajú inou cestou. Zároveň informoval, že členom hnutia naďalej zostáva.
