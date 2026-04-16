Zmena v parlamentných laviciach: Kresťanskí demokrati majú nového poslanca, chce meniť školstvo

Nina Malovcová
TASR
Gabriel Paľa zložil sľub, nahradil Jozefa Hajka.

Vo štvrtok počas 49. schôdze Národnej rady (NR) SR zložil poslanecký sľub nový poslanec Gabriel Paľa. Do parlamentu nastúpil za Jozefa Hajka. Pôsobiť bude v opozičnom klube KDH.

Sľub je v znení: „Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života.“ Poslanec ho potvrdzuje slovom „sľubujem“ a podpisom.

Majerský predstavil Paľu ako odborníka na školstvo

Líder KDH Milan Majerský nového poslanca na štvrtkovej tlačovej konferencii predstavil ako odborníka na oblasť školstva. Poukázal pritom na to, že je vysokoškolský pedagóg a človek z praxe. Zároveň však vyzdvihol i jeho dobrovoľnícku činnosť.

Paľa deklaroval, že do parlamentu nastupuje s rešpektom, ale s odhodlaním spolupracovať a prinášať s kresťanskými demokratmi riešenia pre oblasť školstva. Avizoval, že neprichádza len kritizovať, ale je pripravený predkladať zmysluplné, konštruktívne návrhy. „Slovenské školstvo nepotrebuje ďalšie nové nepremyslené projekty, potrebuje pokoj, odbornosť, zmysluplnosť a istotu pre rodičov, učiteľov, riaditeľov škôl,“ vyhlásil na tlačovej konferencii.

Hajko sa mandátu vzdal k 15. aprílu. Svoj odchod z parlamentu odôvodňoval tým, že mu nepodarilo presadiť jeho vízie a kresťanskí demokrati sa uberajú inou cestou. Zároveň informoval, že členom hnutia naďalej zostáva.

Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Dunaj k vašim službám
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Chorvátsko
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
1 na 1
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Titanic
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Tip na výlet
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Slováci a Česi v zahraničí
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre

