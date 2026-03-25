Zmena príde z hodiny na hodinu: Teplé dni končia, prichádza výrazné ochladenie. Hlásia aj sneženie

Streda sa ešte len začína, no už teraz je jasné, že dnešok bude posledným pokojnejším dňom pred výraznou zmenou. Slovensko čaká prudký zlom počasia, ktorý prinesie ochladenie, dážď, silný vietor a na niektorých miestach aj sneženie.
Ako upozorňuje portál iMeteo, zmena sa začne prejavovať už počas dnešného dňa, no naplno ju pocítite až vo štvrtok a piatok. Vývoj potvrdzuje aj Slovenský hydrometeorologický ústav, podľa ktorého cez naše územie postúpi výrazný studený front spojený s tlakovou nížou nad Škandináviou, pričom nad severným Jadranom sa vytvorí ďalšia tlaková níž.
Ráno pokojné, popoludní sa začne meniť
Dnešné ráno je ešte pokojné, s malou až prechodne zväčšenou oblačnosťou. Ojedinele sa môže objaviť hmla, no počas dňa bude stále cítiť jarné teplo. Teploty vystúpia na stále príjemných 15 až 20 °C, v niektorých severnejších regiónoch okolo 13 °C. Na horách vo výške 1500 metrov bude približne 5 °C.
Výraznejší zlom príde popoludní, kedy od severozápadu začne pribúdať oblačnosť a na krajnom západe sa večer môžu objaviť prvé prehánky alebo dážď.
Počas dňa bude v našej oblasti výrazne klesať tlak vzduchu. Cez západnú Európu postupuje smerom na juhovýchod výrazný studený front, ktorý sa už čoskoro dostane aj k nám. Pred ním k Slovensku ešte prúdi teplý vzduch od juhozápadu, no ten rýchlo vystrieda chladnejší. V niektorých častiach Európy môže dôjsť k poklesu teplôt až o 10 až 15 °C.
Vo štvrtok príde prudký zlom
Vo štvrtok sa počasie výrazne zmení. Očakáva sa oblačno až zamračené počasie a na mnohých miestach sa pridá dážď alebo dážď so snehom. Vo vyšších polohách začne snežiť, pričom na západe a v Žilinskom kraji sa sneženie postupne rozšíri aj do stredných polôh. Neskôr sa môže objaviť už od 400 metrov nad morom.
Na niektorých miestach sa môžu vyskytnúť aj výdatnejšie zrážky, zatiaľ čo na východe, najmä na Zemplíne a v Above, budú zrážky len ojedinelé.
Štvrtok prinesie aj výrazný kontrast medzi jednotlivými regiónmi. Na západe a severe sa teploty dostanú len na 1 až 9 °C, zatiaľ čo na východe môže byť až 10 až 18 °C. Nočné teploty klesnú na 8 až 3 °C, na severe ojedinele okolo 1 °C.
Pridá sa silný vietor
Zmenu počasia bude sprevádzať aj zosilnenie vetra. Slabý vietor sa postupne zmení na severný vietor s rýchlosťou 3 až 10 m/s. Na juhozápade môže dosiahnuť až 12 m/s a v nárazoch približne 20 m/s. Na západe sa vo vyšších polohách môže objaviť aj víchrica, ktorá ešte viac zvýrazní nepríjemný pocit chladu.
Situáciu ovplyvní aj vývoj nad južnou Európou. Na studenom fronte sa nad severným Jadranom prehĺbi samostatná tlaková níž, ktorá sa presunie nad severné Srbsko. Front sa bude nad našou oblasťou vlniť, čo môže predĺžiť trvanie zrážok aj ochladenia.
Najmä na severe a západe sa tak môžete opäť stretnúť so snehom, ktorý môže prekvapiť aj v nižších polohách. Dobrou správou však je, že ochladenie nebude trvať dlho. Už počas víkendu sa začne opäť oteplovať a počasie sa postupne opäť začne podobať na jar.
