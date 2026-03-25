Zmena príde z hodiny na hodinu: Teplé dni končia, prichádza výrazné ochladenie. Hlásia aj sneženie

Ilustračná foto: Needpix

Nina Malovcová
Slovensko čakajú výrazné rozdiely a návrat snehu.

Streda sa ešte len začína, no už teraz je jasné, že dnešok bude posledným pokojnejším dňom pred výraznou zmenou. Slovensko čaká prudký zlom počasia, ktorý prinesie ochladenie, dážď, silný vietor a na niektorých miestach aj sneženie.

Ako upozorňuje portál iMeteo, zmena sa začne prejavovať už počas dnešného dňa, no naplno ju pocítite až vo štvrtok a piatok. Vývoj potvrdzuje aj Slovenský hydrometeorologický ústav, podľa ktorého cez naše územie postúpi výrazný studený front spojený s tlakovou nížou nad Škandináviou, pričom nad severným Jadranom sa vytvorí ďalšia tlaková níž.

Ráno pokojné, popoludní sa začne meniť

Dnešné ráno je ešte pokojné, s malou až prechodne zväčšenou oblačnosťou. Ojedinele sa môže objaviť hmla, no počas dňa bude stále cítiť jarné teplo. Teploty vystúpia na stále príjemných 15 až 20 °C, v niektorých severnejších regiónoch okolo 13 °C. Na horách vo výške 1500 metrov bude približne 5 °C.

Výraznejší zlom príde popoludní, kedy od severozápadu začne pribúdať oblačnosť a na krajnom západe sa večer môžu objaviť prvé prehánky alebo dážď.

Počas dňa bude v našej oblasti výrazne klesať tlak vzduchu. Cez západnú Európu postupuje smerom na juhovýchod výrazný studený front, ktorý sa už čoskoro dostane aj k nám. Pred ním k Slovensku ešte prúdi teplý vzduch od juhozápadu, no ten rýchlo vystrieda chladnejší. V niektorých častiach Európy môže dôjsť k poklesu teplôt až o 10 až 15 °C.

Vo štvrtok príde prudký zlom

Vo štvrtok sa počasie výrazne zmení. Očakáva sa oblačno až zamračené počasie a na mnohých miestach sa pridá dážď alebo dážď so snehom. Vo vyšších polohách začne snežiť, pričom na západe a v Žilinskom kraji sa sneženie postupne rozšíri aj do stredných polôh. Neskôr sa môže objaviť už od 400 metrov nad morom.

Ilustračná foto: Pexels

Na niektorých miestach sa môžu vyskytnúť aj výdatnejšie zrážky, zatiaľ čo na východe, najmä na Zemplíne a v Above, budú zrážky len ojedinelé.

Štvrtok prinesie aj výrazný kontrast medzi jednotlivými regiónmi. Na západe a severe sa teploty dostanú len na 1 až 9 °C, zatiaľ čo na východe môže byť až 10 až 18 °C. Nočné teploty klesnú na 8 až 3 °C, na severe ojedinele okolo 1 °C.

Pridá sa silný vietor

Zmenu počasia bude sprevádzať aj zosilnenie vetra. Slabý vietor sa postupne zmení na severný vietor s rýchlosťou 3 až 10 m/s. Na juhozápade môže dosiahnuť až 12 m/s a v nárazoch približne 20 m/s. Na západe sa vo vyšších polohách môže objaviť aj víchrica, ktorá ešte viac zvýrazní nepríjemný pocit chladu.

Situáciu ovplyvní aj vývoj nad južnou Európou. Na studenom fronte sa nad severným Jadranom prehĺbi samostatná tlaková níž, ktorá sa presunie nad severné Srbsko. Front sa bude nad našou oblasťou vlniť, čo môže predĺžiť trvanie zrážok aj ochladenia.

Najmä na severe a západe sa tak môžete opäť stretnúť so snehom, ktorý môže prekvapiť aj v nižších polohách. Dobrou správou však je, že ochladenie nebude trvať dlho. Už počas víkendu sa začne opäť oteplovať a počasie sa postupne opäť začne podobať na jar.

Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
S Veľkou nocou začal aj nelegálny predaj koláčov: Z ľudí, ktorí si privyrábajú pečením, robia zločincov
Tajomný majiteľ pikantnej platformy z nej vybudoval impérium a stal sa boháčom. Nahromadil majetok vo výške 4,7 miliardy
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac