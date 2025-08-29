Zmena, ktorú musia povinne nahlásiť všetci seniori: Ak to neurobia, môže nastať chaos s ich dôchodkom

Väčšina si myslí, že povinnosti majú najmä invalidní dôchodcovia, no nie je to tak. Sociálna poisťovňa na svojom webe dáva všetkým vedieť, čo a dokedy jej musia oznámiť, a tak je dobré sledovať, aké novinky zverejňuje. Niektoré povinnosti sa však neviažu na konkrétny dátum.
Aj potom, ako seniori začnú poberať dôchodok, majú isté povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Napríklad tí, ktorí žijú mimo Slovenskej republiky, musia preukázať žitie dôchodcu. Tí, ktorí sú na Slovensku, však tiež nie sú bez povinností. Okrem toho, že sa musia rozhodnúť, ako chcú poberať dôchodok, musia sa uistiť, že správne zadali aj to, kde si ho preberú.
Musia vedieť, kde vás zastihnú
Jednou z povinností dôchodcov je oznámiť zmenu adresy, na ktorej sa zdržiavajú. Nejde pritom o riadne nahlásenú adresu trvalého alebo prechodného pobytu. Tie získava Sociálna poisťovňa z Registra fyzických osôb, a preto ich netreba oznamovať.
Zmenu adresy, na ktorej sa zdržiavate, je potrebné oznámiť:
- neformálnou žiadosťou o zmenu adresy (listom), ktorú doručíte pobočke Sociálnej poisťovne alebo ústrediu Sociálnej poisťovne (Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava 1) alebo
- prostredníctvom eSchránky, ak ju máte aktivovanú a využívate elektronický občiansky preukaz – eID (viac informácií nájdete na Ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk)
- môžete využiť tento formulár: Oznámenie zmien rozhodujúcich na poukazovanie dôchodkových dávok na účet v banke, zmenu adresy a iné zmeny
Sociálna poisťovňa na základe toho zaregistruje novú adresu, na ktorej sa zdržiavate.
Zmenu adresy pritom musíte oznámiť do ôsmich dní a nemali by ste to odkladať. Ak totiž poberáte dôchodok prostredníctvom pošty, môže sa stať, že dôjde k zmätkom a Sociálna poisťovňa vám môže prerušiť výplatu dôchodku.
