Zlom v prípade? Rodičov roky zmiznutého dievčatka kontaktovala mladá Poľka. Tvrdí, že je ich Madeleine

Už takmer 16 rokov sa rodičia malej Madeleine McCannovej snažia zistiť pravdu o tom, čo sa stalo s ich dcérou počas rodinnej dovolenky v roku 2007. Vtedy 4-ročná Maddie zmizla z hotelovej izby a doslova sa pod ňou zľahla zem. Celý svet pozná tvár malého dievčatka, o ktorom sa doposiaľ predpokladalo, že sa stala pravdepodobne obeťou násilného vraha. Nedávno sa ale rodičom ozvala 21-ročná žena, ktorá tvrdí, že je možno ich stratenou dcérou.

Dvadsaťjedenročná Poľka tvrdí, že je možno Madeleine McCannová, britské dievčatko, ktorého zmiznutie pred takmer 16 rokmi počas rodinnej dovolenky v Portugalsku vyvolalo celosvetový záujem. Ako referuje web španielskeho denníka Marca, spomenutá poľská žena dokonca požiadala o test DNA a na sociálnych sieťach zverejnila video, v ktorom uviedla, že sa chce stretnúť so svojimi možnými rodičmi.

„Myslím si, že som možno Madeleine. Potrebujem test DNA,“ povedala Poľka. Tvrdí, že policajní vyšetrovatelia v Spojenom kráľovstve a Poľsku ju ignorovali, preto sa rozhodla pátrať po pravde prostredníctvom sociálnych sietí.

Mladá žena zverejnila svoju fotografiu z detstva a trvá na tom, že sa fyzicky podobá na Madeleine, ktorá zmizla v roku 2007.

„Mám podobné oči, typ tváre, uší, pier, mala som medzierku medzi zubami,“ povedala. Okrem toho, že si z detstva mnoho nepamätá, vraví, že jej prvá spomienka je „veľmi silná“.

A girl called Julia from Poland has been active on social media to Try and contact the McCanns as she believes she is missing Madeleine? She has same eye defect, She wants the McCanns to contact her for DNA? What do you all think? @dailystar #MadeleineMccann #TrendingNow pic.twitter.com/wj8zfBXFO4

— NICK BLACKWELL (@nickblackwell02) February 19, 2023