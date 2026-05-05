Znepokojivé správy: WHO potvrdila šírenie nebezpečného vírusu, hlásia tri úmrtia. Prípady môžu pribúdať

Dva prípady nákazy hantavírusom medzi pasažiermi výletnej lode nachádzajúcej sa pri pobreží Kapverd boli laboratórne potvrdené, uviedla v utorok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Podozrenie na nákazu podľa nej existuje v piatich ďalších prípadoch vrátane troch osôb, ktoré medzičasom zomreli, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„K 4. máju 2026 bolo identifikovaných sedem prípadov (dva laboratórne potvrdené prípady hantavírusu a päť podozrivých prípadov) vrátane troch úmrtí, jedného kriticky chorého pacienta a troch osôb hlásiacich mierne príznaky,“ uviedla WHO vo vyhlásení s tým, že traja z dotknutých ľudí sa už na lodi nenachádzajú a štyria zostávajú stále na palube.
Úmrtia potvrdil aj prevádzkovateľ lode
Firma Oceanwide Expeditions ako prevádzkovateľ holandskej výletnej lode MV Hondius v pondelok potvrdila úmrtie troch cestujúcich. Plavidlo smerovalo z argentínskeho mesta Ushuaia v Ohňovej zemi na súostrovie Kapverdy pri západoafrickom pobreží. Dvaja ľudia zahynuli na palube a jeden po odchode z nej.
Na lodi podľa prevádzkovateľa platia prísne preventívne opatrenia a osoby s príznakmi sú izolované. WHO v utorok dodala, že sa snaží vypátrať osoby z letu medzi ostrovom Svätá Helena a juhoafrickým Johannesburgom, ktorý využila aj pasažierka z výletnej lode, ktorá neskôr zomrela na hantavírus.
Prípad Holanďanky riešia epidemiológovia
Táto Holanďanka, ktorej manžel zomrel na vírus už na lodi uviaznutej pri Kapverdoch, vystúpila 24. apríla na ostrove Svätá Helena s „gastrointestinálnymi príznakmi“. Jej stav sa „počas letu do Johannesburgu zhoršil“ a 26. apríla zomrela, uviedla WHO. „Bolo začaté preverovanie kontaktov cestujúcich na palube lietadla,“ uviedla organizácia.
„Na základe aktuálnych informácií WHO vyhodnocuje riziko pre svetovú populáciu ako nízke a situáciu bude naďalej monitorovať a aktualizovať. WHO spolupracuje so zúčastnenými krajinami a prevádzkovateľom lode pri podpore cestujúcich a posádky. Koordinovaná medzinárodná reakcia zahŕňa hĺbkové vyšetrovanie, izoláciu a starostlivosť o prípady, lekársku evakuáciu a laboratórne vyšetrenia,“ napísal predseda organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus na platforme X.
Nahlásiť chybu v článku