Dankovi prešiel zákon o hmyze v potravinách: Obchody reagujú, takto je to pri regáloch po novom

Potraviny obsahujúce zložky hmyzu sa majú predávať oddelene od ostatných výrobkov. Vyplýva to z novely zákona o potravinách predloženej koaličnými poslancami za SNS, ktorú ešte v apríli schválilo plénum Národnej rady Slovenskej republiky. Čo to ale znamená pre Slovákov? Chystajú sa v obchodoch nejaké zmeny?
Hmyz v potravinách nie je na Slovensku práve populárny a v obchodoch ho len tak nenájdete, v bežných reťazcoch už vôbec. Pred pár rokmi sa však začal šíriť hoax o tom, ako nám Európska únia plánuje dávať hmyz do jedla, dokonca to má prikazovať. Andrej Danko sa toho okamžite chytil, z čoho následne vznikol tento zákon, hodiny sa o tom rokovalo v parlamente a novela sa napokon schválila, no efekt bude zrejme nulový.
Schválenie lariev múčenky
Danko dokonca pôvodne navrhoval aj osobitné označovanie potravín obsahujúcich hmyz na obale, túto povinnosť však napokon pozmeňujúcim návrhom z novely vypustili. Nová právna úprava podľa predkladateľov nadväzuje na schválenie prášku z celých lariev múčenky (Tenebrio molitor) ako novej potraviny podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) z 20. januára 2025.
Oddelené predajné miesta majú umožniť spotrebiteľom jednoduchú a rýchlu identifikáciu týchto potravín, čím sa vraj posilní ich schopnosť informovaného rozhodovania. Novela upravuje aj povinnosti predajcov pri predaji na diaľku informovať spotrebiteľa ešte pred dokončením objednávky a tiež označovanie týchto výrobkov pre predaji v automatoch.
„Informácia o prítomnosti zložky z hmyzu musí byť sprístupnená spotrebiteľovi spôsobom, ktorý mu umožní oboznámiť sa s ňou pred vykonaním výberu výrobku,“ priblížili poslanci v dôvodovej správe. Podobne budú musieť o prítomnosti hmyzu v jedle vopred informovať aj podnikatelia v rámci spoločného stravovania, a to spôsobom primeraným typu zariadenia. Novela bude účinná od 1. septembra tohto roka.
Andrej Danko je z novely nadšený. Podľa neho ide o zákon, ktorý vracia do predaja potravín jednoduché pravidlo. „Ľudia majú právo vedieť, čo kupujú a čo jedia. Ak výrobok obsahuje zložku z hmyzu, musí to byť jasné už pri jeho ponuke. Nie skryté, nie neprehľadné, nie napísané tak, aby si to spotrebiteľ všimol až doma,“ uviedol predseda SNS Andrej Danko.
„Toto nie je zákaz, ale zavedenie poriadku do predaja. Kto chce takýto výrobok kúpiť, môže sa rozhodnúť slobodne. Kto ho nechce, musí mať rovnako slobodnú možnosť sa mu vyhnúť. Spotrebiteľ nemá byť nútený hľadať takúto informáciu drobným písmom v zložení výrobku,“ doplnil Andrej Danko.
Nie sme národ hmyzu
„Neviem ako vy, ale ja si neviem predstaviť, že by som jedol chrobákov a hmyz…My nie sme národ hmyzu,” dodal predseda národniarov ešte v minulý rok, píše Denník N.
My sme sa rozhodli opýtať reťazcov, či produkty obsahujúce hmyz ponúkajú a ako plánujú túto situáciu riešiť. „Aktuálne v našom sortimente taký tovar neponúkame a ani neplánujeme jeho predaj. Tovar uvádzame na trh vždy v súlade s platnou legislatívou,“ povedala pre interez hovorkyňa spoločnosti Lidl Adriana Maštalircová.
Veľmi podobne sa vyjadril aj reťazec Kaufland. „Výrobky obsahujúce zložku z hmyzu nemá spoločnosť Kaufland v sortimente. V prípade zaradenia týchto výrobkov do predaja budeme postupovať v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a dodržiavať všetky zákonné požiadavky týkajúce sa ich predaja,“ prezradila hovorkyňa Paulína Krajíčková.
Podľa Slovenskej aliancie moderného obchodu dokonca ide o najzbytočnejší zákon roka. Firmy vraj nemajú potrebu vnucovať hmyz komukoľvek, kto o to nestojí, povedal šéf aliancie Martin Krajčovič pre Denník N. Taká múčka zo sušeného hmyzu je vraj veľmi drahá. „Keby z nej nejakí pekári robili pečivo, tak by to pečivo stálo oveľa viac než pečivo z bežnej múky,“ dodal. Takéto produkty vyhľadáva len istá skupiny zákazníkov.
Vyjadrila sa aj Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. „Nemáme informácie, že by naša členská základňa spracovávala produkty, ktorých súčasťou sú suroviny obsahujúce hmyz,“ povedala hovorkyňa Mária Hvozdíková pre denník. Je však legitímne žiadať, aby bolo zloženie potravín jasne označené a zákazník mal možnosť voľby.
