Zlé správy pre seniorov: Minister trvá na zmene v rámci trinástych dôchodkov, jeho slová sa im páčiť nebudú

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) v pondelkovej relácii Rádia Expres Braňo Závodský Naživo obhajoval rozhodnutie vlády zmraziť 13. dôchodky na tri roky. Opatrenie je súčasťou širšej konsolidácie verejných financií, no podľa Tomáša nejde o porušenie sľubov, ale o „obranu sociálnych istôt seniorov“.
Vláda podľa ministra garantuje, že 13. dôchodok zostane vo výške 667 eur a 30 centov, čo zodpovedá priemernému starobnému dôchodku za rok 2024. Tomáš odmieta tvrdenia, že seniorom berie to, čo im bolo sľúbené. „Nič im neberieme. Seniori dostanú presne to, čo sme im garantovali. Suma sa neznižuje, len sa dočasne zastropuje,“ uviedol minister. Zároveň pripustil, že ak sa počas nasledujúcich rokov nájdu dodatočné zdroje, môže prísť aj k „vyrovnávaciemu príspevku“.
Ide vraj o nepatrný rozdiel
Moderátor Braňo Závodský však upozornil, že zastropovanie dôchodku na tri roky v praxi znamená zníženie reálnej hodnoty dávky. Podľa pôvodného nastavenia by totiž seniori už v roku 2026 dostávali približne o 20 až 30 eur viac. Tomáš oponoval, že ide o „nepatrný rozdiel“ a že aj takýto krok je „malý zázrak“ v čase, keď vláda musí hľadať úspory vo výške miliárd eur.
Závodský sa ministra opakovane pýtal, či nejde o porušenie predvolebných sľubov Hlasu-SD, keďže predseda vlády Robert Fico ešte pred voľbami vyhlásil, že 13. dôchodkov sa nesmie nikto dotknúť. Tomáš však trvá na tom, že záväzok dodržal. „Nedotkli sme sa ich, len sme ich dočasne zastropovali. To nie je krátenie,“ zdôraznil.
Minister súčasne reagoval na opozíciu, najmä na Igora Matoviča a bývalé pravicové vlády, ktoré podľa neho 13. dôchodky zredukovali na „sociálnu dávku“. „Keď nastúpi pravicová vláda, seniori môžu na 13. dôchodok zabudnúť. Urobia to znova, ako v minulosti,“ vyhlásil Tomáš.
Diskusiu ešte viac vyostrila poznámka podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (Smer-SD), ktorý v inom rozhovore pripustil, že sa bude pracovať na „adresnosti“ 13. dôchodkov. Tomáš na to reagoval jednoznačne. „Musíme si vo vláde ujasniť, čo chceme. Pán premiér povedal jasne – 13. dôchodok je nedotknuteľný. A ja s tým súhlasím,“ poznamenal Tomáš.
Podľa Tomáša je zachovanie súčasnej výšky dôchodkov a rodinných dávok červenou čiarou, ktorú jeho strana neprekročí. „Ak by niekto chcel meniť charakter 13. dôchodkov alebo ich znižovať, Hlas by v takej vláde nemohol zostať,“ vyhlásil jednoznačne.
