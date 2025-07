Zlé správy o 23-ročnom Slovákovi, ktorý záhadne zmizol v Grécku: Našli sa jeho telesné pozostatky

Ešte minulý rok v lete sme vás informovali o prípade záhadného zmiznutia Slováka v Grécku, o ktorom odvtedy nikto nepočul. O prípade sa počas roka neobjavilo veľa nových informácií, no teraz prišla tá najhoršia správa.

Takmer rok po zmiznutí 23-ročného Jána Kureka sa potvrdilo, že telesné pozostatky, ktoré sa našli v odľahlej horskej oblasti pri obci Krya Vrisi, patria jemu, píšu TVNoviny a odvolávajú sa na charitatívnu organizáciu „Smile of the Child“. Príčina smrti však stále nie je známa.

Išiel do hôr

Ján Kurek robil v Grécku dobrovoľníka a nezvestný bol približne od polovice júla minulého roka. Podľa informácií išiel sám do hôr a odvtedy o ňom nemal nikto žiadne správy. Grécke úrady po ňom následne vyhlásili celonárodné pátranie. To sa následne rozšírilo aj do Albánska a do Severného Macedónska. Slovák mal ako posledné navštíviť oblasť Meteora a Olymp, no už sa nevrátil.