Nové informácie o 23-ročnom Slovákovi, ktorý záhadne zmizol v Grécku: Na farme objavili stopy krvi

Na začiatku augusta sme vás informovali o prípade záhadného zmiznutia Slováka v Grécku, o ktorom odvtedy nikto nepočul a stále prebieha pátranie. Aktuálne sa však objavili nové informácie, píše Startitup.

Ján Kurek z Banskej Bystrice má len 23 rokov a v Grécku robil dobrovoľníka a nezvestný je približne od polovice júla. Podľa informácií išiel sám do hôr a odvtedy o ňom nikto nemá žiadne správy. Grécke úrady po ňom následne vyhlásili celonárodné pátranie a pred týždňom tam vycestoval aj tím špecialistov. To sa následne rozšírilo aj do Albánska a do Severného Macedónska.

Objavili krv

Slovák mal ako posledné navštíviť oblasť Meteora a Olymp, no už sa nevrátil. Špecialista s dronom mal podľa najnovších informácií objaviť na terase domu stopy krvi, konkrétne prskance. Stopy sa našli na farme, kde mal byť Ján videný naposledy. Presnejšie informácie zatiaľ nevieme. Rodina však bojuje aj s bankou, ktorá rodičom nechcela poskytnúť informácie o posledných prevodoch ich syna.

„Bojujeme s tým, že banka nám nechce dať údaje o polohe posledných pohybov na účte. Poskytuje sa to len pri páchateľoch trestných činov a pri mŕtvych, nie pri nezvestných,“ povedali rodičia pre Nový čas začiatkom augusta.