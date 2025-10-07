Životom ju sprevádza jej anjel strážny. Alena Heribanová prehovorila o sile viery a pokore pred životom

Alena Heribanová patrí k osobnostiam, ktoré v sebe spájajú pokoj, múdrosť aj hlbokú vieru v dobro. Roky stojí pred kamerou, no vždy zostáva sama sebou – empatická, otvorená a ľudská.
Verí, že v živote každého človeka existuje niečo, čo nás presahuje, či už to nazveme vyššou mocou, energiou alebo anjelom strážnym. Ako pre denník Pravda povedala, práve úprimnosť a autenticita ľudí sú tým, čo si na svojej práci i v živote najviac váži.
Anjeli medzi nami
Téma anjelov v relácii nie je len symbolom, ale niečím veľmi blízkym a ľudským. „Už v starých sumerských pamiatkach sa objavujú postavy okrídlených bytostí,“ pripomína moderátorka. Fenomén anjelov sprevádza ľudí od nepamäti a pre mnohých je synonymom nádeje či ochrany.
Ľudia často hovoria o svojom anjelovi strážnom a nachádzajú v tom pocit pokoja a sily. Podľa nej ide o energiu, ktorú každý cíti po svojom. Podstatné je mať otvorenú myseľ aj srdce.
