Život v preplnenom kalendári. Nela Pocisková odhalila svoje súkromie a prehovorila o skĺbení práce a rodiny

Snáď odjakživa mala povesť ženy, ktorú by sme ťažko našli sedieť so založenými rukami, ale aj napriek tomu vždy pôsobí, akoby mala všetko pod kontrolou. Dnes je taktiež poriadne rozlietaná, intenzívne sa venuje hudbe, vydáva nové single, k tomu hrá v seriáli Dunaj, k vašim službám a blysla sa tiež vo Vine a v Ranči. Žije v rytme, ktorý by mnohých vyčerpal už po týždni.
Nehovoriac o rozkošných deťoch, ktoré ju čakajú doma, čím sa po príchode do hniezdočka lásky začínajú pre Nelu Pociskovú ďalšie povinnosti. Popritom všetkom si však našla čas aj na módnu prehliadku dizajnéra Marcela Holubca, ktorý predstavil svoju autorskú kolekciu v priestoroch Jazdeckého klubu TJ Slávia STU, kam Nela zavítala a pre Koktejl prezradila niečo zo svojho osobného života.
Milión vecí a popritom kone
Hneď ako sa speváčka a herečka dozvedela z pozvánky, že sa má šou konať v jazdiarni, ani na minútu nezaváhala. Kone miluje už od detstva a ak je možnosť v ich blízkosti stráviť aspoň chvíľu času, hneď sa toho chopí. Pred nejakým časom chodievala do Miloslavova, kde natáčala seriál z prostredia s majestátnymi zvieratami, dnes však nemá toľko voľného času, aby si zajazdila.
„Snažím sa z toho úplne nevypadnúť, samozrejme, nemám toľko priestoru, koľko by som si želala, naozaj sa snažím aspoň raz za týždeň ísť a odjazdiť si. Mám týždne, kedy sa mi to nepodarí a mám týždne, kedy sa mi to podarí aj dvakrát,“ objasnila Nela, ktorá neskrýva lásku ku koňom.
A hoci sa zdá, že kolotoč rôznych povinností zvláda s prehľadom a chladnou hlavou, sama priznáva, že je toho naozaj dosť. Ale keď to vyzerá tak, že jej ostane voľný čas, zakaždým ho vyplní niečím ďalším.
„Ono je na tom náročné to, že vlastne ja aj v tom voľnom čase vždy niečo nájdem, čo treba robiť. Proste, keď už nemanažujem deti, tak manažujem krúžky, potom odvozy, potom tréningy, potom ich rozvážam, neviem kam. A medzitým zubárov a medzitým ostatných 1 500 vecí v práci. Ja som taký ten typ, že pokiaľ nemám v hlave: Teraz mám vyriešené veci a môžem ísť! Tak dovtedy to neurobím a to je hrozné,“ vyšla Nela s pravdou von, ako je to u nej.
