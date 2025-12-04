Život v preplnenom kalendári. Nela Pocisková odhalila svoje súkromie a prehovorila o skĺbení práce a rodiny

Foto: Instagram.com/pociskova.nela

Jana Petrejová
Je speváčkou, herečkou, mamou, no čas má len jeden.

Snáď odjakživa mala povesť ženy, ktorú by sme ťažko našli sedieť so založenými rukami, ale aj napriek tomu vždy pôsobí, akoby mala všetko pod kontrolou. Dnes je taktiež poriadne rozlietaná, intenzívne sa venuje hudbe, vydáva nové single, k tomu hrá v seriáli Dunaj, k vašim službám a blysla sa tiež vo Vine a v Ranči. Žije v rytme, ktorý by mnohých vyčerpal už po týždni. 

Nehovoriac o rozkošných deťoch, ktoré ju čakajú doma, čím sa po príchode do hniezdočka lásky začínajú pre Nelu Pociskovú ďalšie povinnosti. Popritom všetkom si však našla čas aj na módnu prehliadku dizajnéra Marcela Holubca, ktorý predstavil svoju autorskú kolekciu v priestoroch Jazdeckého klubu TJ Slávia STU, kam Nela zavítala a pre Koktejl prezradila niečo zo svojho osobného života.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa @pociskova.nela

Milión vecí a popritom kone

Hneď ako sa speváčka a herečka dozvedela z pozvánky, že sa má šou konať v jazdiarni, ani na minútu nezaváhala. Kone miluje už od detstva a ak je možnosť v ich blízkosti stráviť aspoň chvíľu času, hneď sa toho chopí. Pred nejakým časom chodievala do Miloslavova, kde natáčala seriál z prostredia s majestátnymi zvieratami, dnes však nemá toľko voľného času, aby si zajazdila.

„Snažím sa z toho úplne nevypadnúť, samozrejme, nemám toľko priestoru, koľko by som si želala, naozaj sa snažím aspoň raz za týždeň ísť a odjazdiť si. Mám týždne, kedy sa mi to nepodarí a mám týždne, kedy sa mi to podarí aj dvakrát,“ objasnila Nela, ktorá neskrýva lásku ku koňom.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa @pociskova.nela

A hoci sa zdá, že kolotoč rôznych povinností zvláda s prehľadom a chladnou hlavou, sama priznáva, že je toho naozaj dosť. Ale keď to vyzerá tak, že jej ostane voľný čas, zakaždým ho vyplní niečím ďalším.

„Ono je na tom náročné to, že vlastne ja aj v tom voľnom čase vždy niečo nájdem, čo treba robiť. Proste, keď už nemanažujem deti, tak manažujem krúžky, potom odvozy, potom tréningy, potom ich rozvážam, neviem kam. A medzitým zubárov a medzitým ostatných 1 500 vecí v práci. Ja som taký ten typ, že pokiaľ nemám v hlave: Teraz mám vyriešené veci a môžem ísť! Tak dovtedy to neurobím a to je hrozné,“ vyšla Nela s pravdou von, ako je to u nej.

Cíti sa pri nich bezpečne

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Na trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreciNa trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreci
Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapilaKošické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapila
Cheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamaliCheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamali
Expert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazardExpert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazard
Mesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovaniaMesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovania
Klobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné cenyKlobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné ceny
42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – BratislavaNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – Bratislava
Porsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žilPorsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žil
Matúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejúMatúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejú
Odborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačneOdborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačne

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac