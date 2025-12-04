Zimné olympijské hry 2026: Do Ríma už dorazil tradičný olympijský oheň, pred sebou má dlhú cestu

Foto: SITA/AP

Tomáš Mako
TASR
Olympijský oheň dorazil do Ríma, v Taliansku ho čaká 63-dňová trasa.

Organizátori XXV. zimných olympijských hier prevzali olympijský oheň počas slávnostného ceremoniálu v Aténach. Tradičnému momentu predchádzala dvojmesačná štafeta s pochodňou.

„Dnešok je pre nás všetkých magický moment,“ povedal prezident organizačného výboru Miláno-Cortina Giovanni Malago

Slávnosť sa uskutočnila na štadióne Panathenaikos, na ktorom sa v roku 1896 konali prvé moderné olympijské hry. Napokon ju grécki organizátori skrátili, keďže podľa predpovede hrozili búrky a z rovnakého dôvodu napokon ustúpili od ambície pozvať tisícku školákov.

Prezident Helénskeho olympijskeho výboru Isidoros Kouvelos (zľava) podáva horiacu fakľu prezidentovi organizačného výboru Miláno-Cortina Giovannimu Malagovi, Foto: SITA/AP

Oheň dorazil do Ríma

Po deväťdňovej štafete s pochodňou okolo Grécka bol plameň predošlú noc uložený na Akropole v Aténach. Vo štvrtok popoludní dorazil do Ríma, pričom v Taliansku ho čaká 63-dňová trasa dlhá 12-tisíc kilometrov vedúca cez dôležité mestá, Koloseum v Ríme či archeologické nálezisko Pompeje.

Zimné olympijské hry sa konajú v Taliansku od 6. do 22. februára a po nich od 6. do 15. marca nasledujú zimné paralympijské hry.

