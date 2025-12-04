Večer sedia hráčkam v obývačkách a čakajú, kým sa vycikajú: Tenistka Vondroušová šokovala fanúšikov praktikami dopingových kontrolórov

Česká tenistka a výherkyňa Wimbledonu 2023 Markéta Vondroušová, Foto: SITA/AP

Tomáš Mako
SITA
Česká tenistka popísala, ako fungujú kontroly dopingových kontrolórov v realite.

Wimbledonská tenisová šampiónka Markéta Vondroušová na sociálnej sieti rozhorčene a pobúrene reagovala na nečakanú dopingovú kontrolu.

Napísala to v dvoch jazykoch – angličtine a češtine. Zverejnila tiež fotografiu prichádzajúceho komisára a označila Svetovú antidopingovú agentúru (WADA), Medzinárodnú tenisovú federáciu (ITF) a Ženskú tenisovú asociáciu (WTA).

Tenistka zverejnila v príbehu fotku kontrolóra, Foto: Instagram (marketavondrousova)

„Každý deň máme jednu konkrétnu hodinu, kedy musíme byť doma pre dopingový test. Dodržujem to – každý jeden deň. Ale dnes prišiel komisár o 20.15 h a povedal mi, že môžu prísť kedykoľvek a že ma musí hneď otestovať,“ začala 26-ročná rodáčka zo Sokolova.

„Keď som ho upozornila, že je to mimo môjho okna a došlo k vážnemu narušeniu súkromia, dostala som odpoveď: ‚Toto je život profesionálneho športovca.‘ „ reagovala ďalej.

„Je normálne, že dopingoví kontrolóri sedia večer v obývačke hráčov a čakajú, kým sa vycikáme?“ pýta sa Vondroušová s tým, že nešlo o jej vyhnutiu sa testom, ale o rešpekt.

„O rešpektovaní pravidiel, ktoré dodržiavame, a osobnom živote, na ktorý máme právo po celom dni na kurte. Pravidlá majú platiť pre všetkých. Aj pre tých, ktorí ich presadzujú,“ doplnila Vondroušová, ktorá mala počas roka 2025 zdravotné problémy.

Tenistka popísala praktiky dopingových kontrolórov, Foto: Instagram (marketavondrousova)

Na úvodnom turnaji v Adelaide odstúpila v osemfinále, potom vynechala Australian Open a zmeškala väčšinu antukovej sezóny, no Roland Garros stihla. Potom získala titul v Berlíne na tráve a dostala sa do štvrťfinále na US Open, kde pre zranenie kolena nenastúpila proti Arine Sobolenkovej. Sezónu ukončila predčasne pre bolesti ramena.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Na trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreciNa trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreci
Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapilaKošické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapila
Cheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamaliCheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamali
Expert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazardExpert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazard
Mesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovaniaMesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovania
Klobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné cenyKlobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné ceny
42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – BratislavaNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – Bratislava
Porsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žilPorsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žil
Matúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejúMatúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejú
Odborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačneOdborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačne

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac