Tohtoročná olympiáda ešte ani nezačala, no tá ďalšia už mešká: ZOH 2030 hlásia problémy, Francúzi nestíhajú termíny

Foto: TASR/AP (Marco Trovati)

Dana Kleinová
SITA
Francúzsky organizačný tím začal prípravy až v roku 2024. Napriek tomu bude potrebné v roku 2026 výrazne zrýchliť tempo prác.

V severnom Taliansku sa síce ešte nezačali tohtoročné zimné olympijské hry, no organizátori tých nasledujúcich už sú údajne pozadu s prípravami. ZOH 2030 budú hostiť francúzske Alpy a podľa predsedu koordinačnej komisie Medzinárodného olympijského výboru (MOV) pre tieto hry Pierra-Oliviera Beckersa už v „krajine galského kohúta“ meškajú. Mali by podľa neho zrýchliť tempo prác a lepšie spolupracovať.

Beckers upozornil, že francúzsky organizačný tím začal prípravy až v roku 2024, keď prezident Emmanuel Macron oficiálne potvrdil finančnú podporu štátu, čo predstavuje kratšie časové okno v porovnaní s inými zimnými olympiádami. Napriek tomu bude potrebné v roku 2026 výrazne zrýchliť tempo prác.

Došlo k zmenám v organizačnom tíme

„Vzhľadom na skrátený čas na prípravy, čo nie je vina organizačného tímu, zostávajú práce pozadu pri viacerých kľúčových úlohách, čo si vyžiada značné zrýchlenie,“ povedal Beckers počas zasadnutia MOV pred ZOH v Miláne a Cortine d’Ampezzo.

„Po skončení hier v Miláne a Cortine sa pozornosť sveta rýchlo presunie na rok 2030. Očakávania porastú, tempo sa zrýchli, rozsah práce je obrovský a čas sa začína neúprosne krátiť. Ak však fungujete ako silný, dôverujúci a kolektívny tím, riadený víziou a misiou projektu, môžete uspieť,“ dodal.

Súčasne došlo v organizačnom tíme k viacerým odchodom vysokopostavených funkcionárov. V pondelok rezignoval predseda kompenzačnej komisie Bertrand Meheut, v rozpätí dvoch mesiacov je to už tretí popredný funkcionár, ktorý z organizačného tímu odišiel. Predtým sa vzdali svojich funkcií riaditeľka prevádzky Anne Muracová a šéf komunikácie Arthur Richter.

