Zima vzťahom nepraje? Odborníčka Zuzana Lipová radí, kde sa zoznámiť počas sviatkov a ako rozoznať úprimný záujem

Zimné mesiace síce prirodzene obmedzujú sociálne kontakty, no príležitostí na zoznámenie je stále viac, než by sa mohlo zdať.
Certifikovaná vzťahová koučka, všeobecná lekárka a psychologička Zuzana Lipová, zakladateľka online klubu Svet randenia, vysvetľuje, prečo ani zimné mesiace nemusia byť prekážkou v hľadaní lásky. Prednedávnom v rozhovore radila aj zadaným, ako si počas sviatkov udržať blízkosť a spokojný vzťah, a teraz sa zameriava na tých, ktorí lásku ešte len hľadajú.
Viac z témy Vianoce:
1.
2.
Kde sa dá počas zimy najlepšie zoznámiť, keď väčšina ľudí trávi čas doma?
Je to pravda, že kontakt je obmedzenejší ako v lete, no zima nám ponúka iné možnosti, napríklad lyžovačky, chaty, vianočné trhy, večierky a silvestrovské párty. A samozrejme online priestor, ktorý je v dnešnej dobe stále najviac na zoznámenia využívaný.
Ako využiť vianočné večierky alebo trhy na spoznávanie nových ľudí?
Najnovšie články
