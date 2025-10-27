Zima prišla skôr: Sneh nahlásili už vo viacerých častiach Slovenska, dnes prvýkrát napadal už aj v tejto oblasti

Len pred pár dňami zasiahlo husté sneženie sever Slovenska. Súvislá snehová vrstva sa začala vytvárať v oblasti Vysokých a Nízkych Tatier a komplikovať dopravu na cestách pod Tatrami. Teraz sa snehové prehánky presúvajú aj do centrálnejších oblastí.
Snežiť začína na viacerých územiach krajiny, informuje portál iMeteo. Prvé biele vločky dnes potešili najmä obyvateľov a návštevníkov rekreačnej oblasti Skalka pri Kremnici, kde hlásia prvé tohtoročné sneženie. Teploty, ktoré ešte donedávna zostávali nad nulou, vystriedalo výrazné ochladenie a v okolí lyžiarskeho strediska Skalka aréna, sa vytvorila tenká, no viditeľná vrstva snehu.
Očakáva sa až 20 centimetrov snehu
Sneženie postupne zasahuje aj ďalšie oblasti. Od nadmorskej výšky približne 900 metrov sa sneh objavuje od severozápadu Slovenska a rozširuje sa do vyššie položených častí západného a stredného Slovenska. Podľa meteorológov by najviac snehu malo napadnúť v horských oblastiach, kde môže pribudnúť až 20 centimetrov snehu. Najintenzívnejšie sneženie sa očakáva v podvečerných hodinách.
