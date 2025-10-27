Zatvárajú sa ďalšie školy a škôlky, nemocnice zakazujú návštevy: Chorobnosť opäť stúpa, najhoršie je na tom tento kraj

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v 43. kalendárnom týždni stúpla o jedno percento, hlásených bolo 42 193 akútnych respiračných ochorení (ARO). Ako informoval Úrad verejného zdravotníctva SR, najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Prešovskom kraji, najnižšiu v Trenčianskom kraji, pričom najviac chorých bolo medzi deťmi do päť rokov.
Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 568 osôb, čo predstavuje 3,7 percenta zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (1 076), otitídy (346) a pneumónie (146). Z dôvodu zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení bol vydaný zákaz návštev v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch, vo Fakultnej nemocnici v Nitre, v Nemocnici AGEL v Zlatých Moravciach a v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada, Zobor, v Nitre.
Zatvárajú sa ďalšie vzdelávacie inštitúcie
Pre vysokú chorobnosť detí zatvorilo svoje brány 18 škôl a škôlok. Išlo o 13 materských škôl (päť v Trnavskom kraji, štyri v Košickom, tri v Prešovskom a jedna v Žilinskom kraji) a päť základných škôl, z toho tri v Košickom kraji a dve v Prešovskom kraji.
Lekári nahlásili 4 649 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia, čo predstavuje 11 percent z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom tak chorobnosť klesla o 4,2 percenta, najvyššia bola v Nitrianskom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji. Rovnako ako pri ARO aj chrípka a chrípke podobné ochorenia najčastejšie trápili deti do päť rokov.
V 43. kalendárnom týždni bol hlásený jeden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia, ktorý sa skončil úmrtím. Išlo o muža z vekovej skupiny 65-ročných a starších z Trnavského kraja. Pôvodcom ochorenia bol vírus SARS-CoV-2. Do Epidemiologického informačného systému bolo v čase od začiatku roka 2025 do 26. októbra nahlásených spolu 2 419 prípadov ochorenia COVID-19, z toho bolo v 43. týždni 309 nových prípadov. Ochorenia sa vyskytujú vo všetkých krajoch, najviac v Nitrianskom kraji a najmenej v Bratislavskom kraji. Regionálne úrady verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, so sídlom v Trnave a v Bratislave hlásili epidemický výskyt ochorení na COVID-19 v zariadeniach sociálnych služieb a v ústavných zdravotníckych zariadeniach. „V zariadeniach boli nariadené príslušné protiepidemické opatrenia,“ informoval ÚVZ.
