Zima balí kufre, prichádza slnečný víkend: Teploty vyskočia na 15 °C, polárny vír môže čoskoro zamiešať karty

Ilustračná foto: Pxhere

Nina Malovcová
Začiatok marca môže priniesť studený obrat.

Ešte pred pár dňami snežilo a ranné teploty klesali hlboko pod bod mrazu. Záver februára však prináša výrazný obrat. Slovensko čaká víkend, ktorý bude skôr pripomínať jar než posledné dni zimy.

Ako informuje portál iMeteo, do karpatskej oblasti zasahuje výbežok tlakovej výše a po jeho okraji k nám od západu prúdi teplý vzduch. Ten bude počasie na Slovensku ovplyvňovať aj počas nasledujúcich dní a zabezpečí stabilné, prevažne jasné podmienky bez zrážok.

Teplota rastie, jar sa hlási o slovo

Mimoriadne teplo je aj za našimi hranicami. Na stanici v Gabčíkove namerali 14,3 °C, v Českej republike už teploty prekročili 20 °C. Hoci sa Slovensko k tejto hranici zatiaľ nepriblíži, víkendové hodnoty budú citeľne nad dlhodobým priemerom. Denné maximá sa budú pohybovať medzi 10 °C až 15 °C. V kombinácii so slnečným počasím pôjde o výrazný kontrast oproti predchádzajúcim týždňom.

Noc z piatka na sobotu bola ešte chladná. Teploty klesli na 3 °C až -2 °C, v dolinách a kotlinách väčšinou na -2 °C až -7 °C. Ranný chlad však rýchlo ustúpil.

Ilustračná foto: Unsplash

Sobota bude slnečná a bez zrážok. Najvyššia denná teplota vystúpi na 10 °C až 15 °C, pričom v niektorých údoliach môže byť ojedinele chladnejšie. Ide o hodnoty, ktoré sú na záver februára nadpriemerné. Na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa teplota bude pohybovať okolo 7 °C, čo znamená priaznivé podmienky aj pre vysokohorské oblasti.

Fúkať bude vietor južných smerov s rýchlosťou 2 až 7 metrov za sekundu, čo predstavuje približne 5 až 25 kilometrov za hodinu. Na strednom Slovensku sa môže miestami vyskytnúť aj bezvetrie. Zrážky sa neočakávajú. Počasie tak vytvorí ideálne podmienky na pobyt vonku, prechádzky či športové aktivity. Stabilná tlaková výš zabezpečí pokojný a suchý priebeh celého dňa.

Polárny vír sa má opäť rozpadnúť

Kým pri zemi vládne pokojné a teplé počasie, vysoko nad Arktídou sa pripravuje dynamický vývoj. Na začiatku marca sa podľa modelov očakáva ďalšie výrazné narušenie polárneho víru. O téme informoval opäť aj portál iMeteo.

Podľa meteorologických modelov sa má na začiatku mesiaca výrazne narušiť polárny vír, rozsiahla oblasť nízkeho tlaku nad Arktídou, ktorá počas zimy udržiava studený vzduch na severe. Vír by sa mohol rozdeliť na dve samostatné jadrá, čo býva spojené s prudkým oteplením stratosféry a so zmenou smeru prúdenia vo vyšších vrstvách atmosféry.

Takýto vývoj zvyšuje pravdepodobnosť, že sa časť arktického vzduchu presunie do nižších zemepisných šírok. Neznamená to však okamžitý návrat zimy. Prenos zmien zo stratosféry do vrstiev, kde vzniká naše každodenné počasie, môže trvať jeden až tri týždne.

Otázkou zostáva, či sa ochladenie výraznejšie dotkne aj Slovenska. Isté je len to, že polárny vír sa má opäť narušiť. Či to bude znamenať návrat zimy, alebo len krátkodobé ochladenie, ukážu najbližšie týždne.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Krach ďalšej významnej slovenskej firmy. Po mesiacoch definitívne putuje do konkurzu

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Tip na výlet
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
1 na 1
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Na nože
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Slováci a Česi v zahraničí
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac