Zima balí kufre, prichádza slnečný víkend: Teploty vyskočia na 15 °C, polárny vír môže čoskoro zamiešať karty

Ešte pred pár dňami snežilo a ranné teploty klesali hlboko pod bod mrazu. Záver februára však prináša výrazný obrat. Slovensko čaká víkend, ktorý bude skôr pripomínať jar než posledné dni zimy.
Ako informuje portál iMeteo, do karpatskej oblasti zasahuje výbežok tlakovej výše a po jeho okraji k nám od západu prúdi teplý vzduch. Ten bude počasie na Slovensku ovplyvňovať aj počas nasledujúcich dní a zabezpečí stabilné, prevažne jasné podmienky bez zrážok.
Teplota rastie, jar sa hlási o slovo
Mimoriadne teplo je aj za našimi hranicami. Na stanici v Gabčíkove namerali 14,3 °C, v Českej republike už teploty prekročili 20 °C. Hoci sa Slovensko k tejto hranici zatiaľ nepriblíži, víkendové hodnoty budú citeľne nad dlhodobým priemerom. Denné maximá sa budú pohybovať medzi 10 °C až 15 °C. V kombinácii so slnečným počasím pôjde o výrazný kontrast oproti predchádzajúcim týždňom.
Noc z piatka na sobotu bola ešte chladná. Teploty klesli na 3 °C až -2 °C, v dolinách a kotlinách väčšinou na -2 °C až -7 °C. Ranný chlad však rýchlo ustúpil.
Sobota bude slnečná a bez zrážok. Najvyššia denná teplota vystúpi na 10 °C až 15 °C, pričom v niektorých údoliach môže byť ojedinele chladnejšie. Ide o hodnoty, ktoré sú na záver februára nadpriemerné. Na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa teplota bude pohybovať okolo 7 °C, čo znamená priaznivé podmienky aj pre vysokohorské oblasti.
Fúkať bude vietor južných smerov s rýchlosťou 2 až 7 metrov za sekundu, čo predstavuje približne 5 až 25 kilometrov za hodinu. Na strednom Slovensku sa môže miestami vyskytnúť aj bezvetrie. Zrážky sa neočakávajú. Počasie tak vytvorí ideálne podmienky na pobyt vonku, prechádzky či športové aktivity. Stabilná tlaková výš zabezpečí pokojný a suchý priebeh celého dňa.
Polárny vír sa má opäť rozpadnúť
Kým pri zemi vládne pokojné a teplé počasie, vysoko nad Arktídou sa pripravuje dynamický vývoj. Na začiatku marca sa podľa modelov očakáva ďalšie výrazné narušenie polárneho víru. O téme informoval opäť aj portál iMeteo.
Podľa meteorologických modelov sa má na začiatku mesiaca výrazne narušiť polárny vír, rozsiahla oblasť nízkeho tlaku nad Arktídou, ktorá počas zimy udržiava studený vzduch na severe. Vír by sa mohol rozdeliť na dve samostatné jadrá, čo býva spojené s prudkým oteplením stratosféry a so zmenou smeru prúdenia vo vyšších vrstvách atmosféry.
Takýto vývoj zvyšuje pravdepodobnosť, že sa časť arktického vzduchu presunie do nižších zemepisných šírok. Neznamená to však okamžitý návrat zimy. Prenos zmien zo stratosféry do vrstiev, kde vzniká naše každodenné počasie, môže trvať jeden až tri týždne.
Otázkou zostáva, či sa ochladenie výraznejšie dotkne aj Slovenska. Isté je len to, že polárny vír sa má opäť narušiť. Či to bude znamenať návrat zimy, alebo len krátkodobé ochladenie, ukážu najbližšie týždne.
