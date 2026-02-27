Žilinka odišiel z výboru po pár minútach: Upozornil na snahy zasahovať do činnosti prokuratúry

Foto: TASR/Veronika Mihaliková

Nina Malovcová
TASR
Generálny prokurátor opustil rokovanie parlamentu.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka odišiel z piatkového rokovania parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť k zastaveniu vyšetrovania prípadov darovania vojenskej techniky Ukrajine krátko po jeho začiatku. Vníma ho totiž ako snahu o zasahovanie a ovplyvňovanie činnosti prokuratúry a orgánov činných v trestnom konaní (OČTK).

„Dnes sme svedkami veľmi vážnej situácie, ktorá nastala a ktorú ja ako generálny prokurátor SR považujem za priamu snahu o zasahovanie a ovplyvňovanie činnosti prokuratúry, OČTK a mňa priamo ako generálneho prokurátora SR, a to zo strany politického orgánu, ktorým nesporne brannobezpečnostný výbor Národnej rady (NR) SR je a ktorý nedisponuje ústavnou kompetenciou či právomocou na takúto aktivitu,“ uviedol novinárom v parlamente.

Namieta predvolávanie prokurátorov

Ohradil sa voči predvolávaniu „prokurátorov, ktorí boli činní v konkrétnych trestných veciach, ktorí nepodliehajú kontrolnej právomoci NR SR a s ktorými rozhodnutiami politici nesúhlasia“. Zároveň poukázal na to, že o veci, o ktorej mal výbor rokovať, nie je s konečnou platnosťou rozhodnuté.

Foto: TASR – Jakub Kotian

„Generálna prokuratúra SR ako nadriadená prokuratúra v rámci vzťahov nadriadenosti a podriadenosti medzi prokuratúrami a prokurátormi vykonáva prieskum zákonnosti, jednak postupu a jednak rozhodnutia prokurátora Krajskej prokuratúry v Bratislave. A tieto skutočnosti mi bránia akýmkoľvek spôsobom zaujímať akékoľvek stanoviská k zákonnosti alebo nezákonnosti postupov a zistení skôr, ako budem mať naštudovaný spisový materiál a zaujmem stanovisko,“ dodal.

Predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Richard Glück (Smer-SD) zvolal na piatok mimoriadne rokovanie v súvislosti so zastavením vyšetrovania prípadov darovania vojenskej techniky Ukrajine.

