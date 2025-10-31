Žilinka chystá zásadné oznámenie: Preveril pochybný tender na záchranky a výsledky už má na stole

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Nina Malovcová
TASR
Generálny prokurátor oznámi výsledky preskúmania tendra na záchranky.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka na budúci týždeň oznámi závery preskúmania zákonnosti postupu Ministerstva zdravotníctva SR pri tendri na záchranky.

Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti.

Tender na záchranky sprevádzali pochybnosti o transparentnosti

Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby SR vyhlásilo v máji výberové konanie na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Tender pre netransparentnosť kritizovala opozícia i časť koalície. Operačné stredisko ho v auguste zrušilo.

