Packeta mení zásadnú vec pri doručení do Z-BOXu: Zákazníci sa budú musieť v tomto období poponáhľať

Obdobie vianočných nákupov sa blíži a doručovacie služby sa pripravujú na najťažšie týždne roka. Spoločnosť Packeta, ktorá na Slovensku prevádzkuje tisíce výdajných miest a Z-BOXov, preto oznámila dôležitú zmenu.
Kým bežne majú zákazníci na vyzdvihnutie balíka až tri týždne, počas sviatočnej sezóny sa tento čas výrazne zníži. Už od 3. novembra 2025 sa dočasne skracuje úložná doba zásielok. Spoločnosť o tom informovala na svojom webe.
Štyri dni, v prípade Z-BOXov iba dva s možnosťou predĺženia
Na výdajných miestach bude po novom možné nechať zásielku len štyri otváracie dni, pričom o predĺženie o ďalšie dva dni sa dá požiadať cez aplikáciu, trasovanie alebo zákaznícke centrum. V prípade Z-BOXov budú mať zákazníci na prevzatie balíka dva kalendárne dni, s možnosťou predĺženia o jeden deň, teda celkovo tri dni.
Zmeny sa budú týkať zásielok doručených od 3. novembra do 21. decembra 2025. Pre balíky, ktoré Packeta doručí 22. decembra a neskôr, sa už opäť vráti štandardná úložná doba sedem dní s možnosťou predĺženia o ďalších štrnásť dní.
„Naším cieľom je maximalizovať kapacitu siete výdajných miest v najvyťaženejšom období roka. Vďaka kratšej úložnej dobe sú zásielky vyzdvihované rýchlejšie, a tak majú výdajné miesta a Z-BOXy opäť kapacitu na príjem ďalších zásielok,“ vysvetľuje Packeta.
Pozor aj na otváracie hodiny a podvodníkov
Spoločnosť zároveň odporúča zákazníkom sledovať aktuálne otváracie hodiny výdajných miest, keďže pred sviatkami môžu byť upravené. Pred vyzdvihnutím balíka je potrebné počkať na SMS, e-mail alebo notifikáciu v aplikácii, že zásielka je pripravená.
Packeta pripomína, že pri nákupoch zo zahraničných e-shopov, najmä mimo Európy, môže doručenie počas sezóny trvať dlhšie. Firma zároveň upozorňuje na zvýšenú aktivitu internetových podvodníkov, ktorí pred Vianocami zneužívajú zhon kupujúcich.
