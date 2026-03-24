Žilinčania pred ním varovali na sociálnej sieti: Polícia preveruje muža, ktorý mal napádať ženy v meste

Ilustračná foto: Facebook/ Polícia SR - Košický kraj

Dana Kleinová
Pred potenciálne nebezpečným mužom varovali samotní obyvatelia mesta.

Polícia preveruje potenciálne nebezpečného muža, na ktorého upozorňovala verejnosť na sociálnych sieťach. Ten mal ohrozovať najmä ženy v Žiline a okolí mesta. Krajská polícia o preverovaní oznámení a vyšetrovaní informovala na sociálnej sieti.

„Aktuálne preverujeme v meste Žilina udalosť s účasťou tejto osoby. Muž je v rukách zakročujúcich policajtov a sú s ním vykonávané úkony,“ uviedla.

Žilinčania sa boja

Ďalšie informácie poskytol portál Žilinák, ktorý si takisto všimol pribúdajúce príspevky spojené s týmto mužom. Podľa ich zistení sa mal daný muž pohybovať po veľkej časti mesta. Problém s ním mali v centre, v nákupných strediskách, pri autobusovej a vlakovej stanici, zastávkach mestskej hromadnej dopravy a v okolí veľkých obchodov.

Podľa svedectiev mal muž obťažovať najmä ženy a mladistvé dievčatá. Nepríjemné skúsenosti s ním však majú mať aj muži a rodiny.

Uvedený muž mal kričať, zastrašovať okoloidúcich a dokonca sa mal v niekoľkých prípadoch správať agresívne a pokúsiť sa o fyzické násilie. Niektorí ľudia dokonca tvrdili, že ho údajne videli s nožom v ruke.

