Nehoda v košickom podchode má dohru: Za volantom mal sedieť pracovník inšpekcie, z miesta ušiel

Foto: Facebook/Polícia SR - Košický kraj﻿

Dana Kleinová
Podľa najnovších informácií mal za volantom vozidla sedieť príslušník policajnej inšpekcie.

V nedeľu v doobedných hodinách obleteli sociálne siete zábery dopravnej nehody z Košíc. Fotografie zachytili opustené auto, ktoré skončilo v podchode pre chodcov. O majiteľovi auta sa špekulovalo, no zdá sa, že dnes už je známe, kto mal sedieť za volantom.

Ako zverejnila krajská polícia na sociálnej sieti, vodič vozidla značky Škoda Octavia neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky, zišiel z cesty, prerazil zábradlie a s vozidlom skončil v podchode pre chodcov. Po udalosti si vodič nesplnil povinnosti účastníka dopravnej nehody a z miesta odišiel.

Pri nehode našťastie nedošlo k zraneniu osôb, predbežná škoda bola vyčíslená na približne 13 000 eur. Dopravná nehoda je naďalej v štádiu vyšetrovania.

Kto sedel za volantom

Podľa najnovších informácií mal za volantom vozidla sedieť príslušník policajnej inšpekcie. Portálu Aktuality to potvrdila hovorkyňa inšpekcie Andrea Dobiášová. Policajt by mal prísť o prácu.

„Úrad inšpekčnej služby sa až dnes dozvedel informácie k okolnostiam vzniku predmetnej dopravnej nehody, ako aj to, že ju mal spôsobiť príslušník PZ zaradený na Úrade inšpekčnej služby. Na základe prvotných informácií, ako aj následnom preverení aktuálneho stavu priebehu dokumentovania dopravnej nehody Okresným dopravným inšpektorátom OR PZ Košice, príslušný nadriadený ihneď po doručení spisu a zosumarizovaní ďalších relevantných skutočností začne prepúšťacie konanie v súlade so zákonom o služobnom pomere príslušníkov PZ,“ poskytla Dobiášová portálu vyjadrenie.

