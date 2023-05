Zhoďte oblečenie, pripravte sa na 30 °C: Takéto počasie sa očakáva v júni, pozrite si, ktoré dni môžu byť najteplejšie

Množstvo ľudí sa už leta a teplého počasia nemôže dočkať. Ak patríte medzi nich, máme pre vás skvelé správy. iMeteo prichádza s vyhliadkou na jún, ktorá poteší milovníkov vyšších teplôt. Už o niekoľko dní by sme sa mohli dočkať aj tridsiatok.

Ako uvádza portál o počasí, prvé júnové dni sa budú niesť v znamení stabilnejšieho počasia. „V druhej polovici budúceho týždňa sa očakávajú početnejšie prehánky a búrky. Zrážok však bude pomerne málo,“ uvádza portál.

Teplejšia druhá polovica mesiaca

V polovici júna by ste mali počítať s búrkami, dokonca sa môžu objaviť aj intenzívnejšie. Podobne ako v prvých dvoch týždňoch, aj tu platí, že tridsiatkové teploty budú skôr výnimočné. Vyššia pravdepodobnosť ich výskytu je od 15. do 19. júna.

To sa trochu zmení v závere mesiaca. „Podľa všetkého by v závere júna mali byť častejšie tridsiatky, a to aj mimo južných regiónov Slovenska, no spolu s teplejším počasím nás čaká oveľa viac búrok.“

Z toho vyplýva, že teplejšie počasie očakávajte skôr v závere mesiaca a predovšetkým v najteplejších regiónoch. Extrémne horúčavy by sa Slovenska zatiaľ mali vyhnúť.