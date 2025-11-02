Ženy zarobia aj 43-tisíc mesačne, najbizarnejšia požiadavka bola táto: Manažérka nevestinca prezradila detaily zo zákulisia

Foto: reprofoto, Instagram.com (@catherine_de_noire)

Michaela Olexová
Catherine DeNoire je doktorandka, ktorá si popri štúdiu privyrába naozaj netradične.

Už od 22 rokov pracuje ako manažérka pre sieť legálnych európskych nevestincov. Nedávno otvorene prehovorila o tom, ako takáto práca vyzerá zvnútra – akí klienti k nim prichádzajú, ako chránia svoje pracovníčky a akú najbizarnejšiu požiadavku kedy dostali.

„K tejto práci som sa dostala úplnou náhodou. Počas štúdia psychológie som narazila na ponuku brigády a niečo vo mne okamžite zapadlo ako kľúč do zámku. Toto nie je len práca, ale jedinečná možnosť sledovať v reálnom prostredí ľudské správanie, túžby, zraniteľnosť aj výkonnosť,“ opísala študentka psychológie v rozhovore pre Newsweek.

Bezpečnosť na prvom mieste

Dnes už patrí medzi najvyššie postavených manažérov v podniku a na svojom profile na sociálnej sieti Instagram pravidelne prispieva obsahom zo zákulisia.

Opisuje, že počas ranných hodín, od šiestej do desiatej, je prevádzka zatvorená a prebieha dôkladné čistenie. Personál vtedy sterilizuje približne sto izieb, bar aj všetky priestory určené pre zákazníkov. Súčasťou tímu sú aj údržbári, ktorí opravujú všetko, čo sa počas noci pokazilo. Krátko nato prichádza dodávka s čistými plachtami a uterákmi, pričom odváža bielizeň použitú počas predchádzajúcej služby.

V jednom zo svojich videí napríklad prezradila, že ich najlepšie platené zamestnankyne dokážu zarobiť 50-tisíc dolárov (približne 43-tisíc eur) mesačne.

@catherine.de.noir2 Room equipment #manager #educational #interior ♬ original sound – catherine de noire

Ženy pracujúce v týchto zariadeniach tiež musia byť chránené do maximálnej možnej miery. To je možné aj vďaka tzv. pravidlu ôsmich sekúnd, ktoré tvorí kľúčovú súčasť bezpečnostného protokolu.

Manažérka vysvetlila, že nejde len o nepísané odporúčanie, ale o striktné pravidlo, ktorého dodržiavanie má v podniku absolútnu prioritu. Na jeho prísne plnenie osobne dohliada a pravidelne testuje jeho funkčnosť.

V praxi to vyzerá nasledovne: ak v izbe dôjde k niečomu, čo pracovníčku ohrozí, má možnosť stlačiť alarm. Následne nesmie prejsť viac než osem sekúnd na to, aby sa do izby dostavila dvojica pracovníkov bezpečnostnej služby. Musia byť schopní dvere okamžite odomknúť a byť pripravení na to, aby akúkoľvek krízovú situáciu deeskalovali a pracovníčky ochránili.

Najbizarnejšia bola inštalatérska fantázia

Klienti, ktorí do zariadení prichádzajú, pochádzajú zo všetkých možných spoločenských vrstiev, vrátane ženatých mužov a vydatých žien. Aj ich požiadavky bývajú naozaj všetkého druhu.

„Jeden z mužov nebol schopný akcie, kým mu pracovníčka nahlas neprečítala úryvky z návodu na ovládanie áut.“ A v rozhovore pre Newsweek opísala DeNoire jednu zo svojich bizarnejších skúseností. Počas bežného utorka vstúpil do zariadenia pán s kufríkom v pracovnom oblečení, s „naliehavým výrazom v tvári“.

„Nebola to naliehavosť, akú by ste očakávali v bordeli. Skôr taká, ako keď sa vám pokazí bojler,“ povedala.

Bol vraj veľmi zdvorilý a po prihlásení strávil celú hodinu opravou umývadla, sprchy a potom testoval aj toaletu. „Sexuálna pracovníčka, ktorú si objednal, ho nechala nerušene vykonávať túto performatívnu inštalatársku prácu,“ hovorí DeNoire. Keď mu končil čas, muž sa prezliekol do civilu a pracovníčke poďakoval za „nádherný večer“.

@catherine.de.noir2 How do legal brôthêls manage STD risks? #manager #educational #nightclub ♬ original sound – catherine de noire

Preto keď Catherine povie, že už videla naozaj všetko, dá sa jej veriť. „Pre niekoho to môže znieť bizarne, smiešne či dokonca smutne. Ale pre mňa je to len ďalší utorok,“ hovorí.

Na záver dodáva, že jej práca jej zásadne zmenila pohľad na ľudí: „Čím viac som toho videla, tým jasnejšie som pochopila, že ľudské fantázie nie sú len o sexe. Sú o moci, bezpečí, hanbe, kontrole, úniku a radosti. Niekedy pramenia zo spomienok z detstva, inokedy sú odrazom traumy, túžby či vzbury. Ale nikdy, naozaj nikdy nie sú nudné.“

