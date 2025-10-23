Môže byť váš: Na predaj je slovenský vidiecky raj. Kamenné sídlo má 8 702 metrov štvorcových, cena ľudí rozdelila

Foto: Facebook.com, Monika Benková/Inzercia Lučenec a okolie

Michaela Olexová
Predstavte si, že sa zobúdzate v starej českej rozprávke, akou je Princezná ze mlejna.

Slnečné lúče sa predierajú pomedzi drevené trámy nad vašou hlavou a vzduch vonia čerstvosťou. Vychádzate na dvor, kde vás víta ticho a pokoj, prerušované len šumením vetra v korunách stromov. Sadnete si k studničke a popíjate rannú kávu, zatiaľ čo pred vami sa rozprestiera pozemok s rozlohou 8 702 metrov štvorcových – váš vlastný vidiecky raj.

Práve takáto ponuka sa včera objavila v jednej z facebookových skupín. Ide o gazdovstvo z 19. storočia v lokalite Zaježová – Podrimáň, ktoré hľadá nového majiteľa. Stačí sa nechať zlákať vidinou agrárneho života uprostred malebnej slovenskej prírody.

Gazdovstvo u Kukučkov si zachovalo charakter aj ducha starých čias, no čaká na niekoho, kto mu vdýchne nový život. Na inzerát upozornil portál Brainee.

Studne, ľudové prvky a 400-ročná lipa

Ponuka zahŕňa komplex pôvodných kamenných stavieb – čiastočne podpivničený gazdovský rodinný dom, maštaľ, dreváreň, humno aj ďalšie hospodárske budovy.

Na pozemku sa nachádzajú dve studne, prístup je po udržiavanej ceste a súčasťou je aj tradičný gánok so schodiskom do pivnice, ktorý dodáva usadlosti osobitý šarm. K ponuke patrí aj druhý objekt s dvoma samostatnými bytovými jednotkami.

„Všetko je v pôvodnom, no zachovalom stave,“ informuje realitná maklérka Monika Benková v príspevku.

Otvoriť galériu (8)

Gazdovstvo má elektrinu aj vykurovanie. Samotný rodinný dom s pivnicou, gánkom a maštaľou pochádza z roku 1879, v roku 1932 pribudla aj samostatná garáž. A napokon, nad celým areálom sa týči 400-ročná lipa – majestátny kúsok histórie, ktorý dodáva miestu dušu. Takýto symbol stability a času by nenapodobnil ani ten najšikovnejší developer.

Zaježová, známa svojím komunitným a ekologickým životným štýlom, je súčasťou obce Pliešovce a už roky priťahuje ľudí, ktorí túžia po jednoduchosti, ekokomunite, udržateľnosti a spojení s krajinou.

Ak vás tento kúsok minulosti očaril, Gazdovstvo u Kukučkov môže byť vaše za cenu trojizbového bytu v krajskom meste – 190 900 eur. Reakcie ľudí na cenu sa rozdelili. Jedna časť považuje ponuku za mimoriadne lákavú vzhľadom na počet objektov, povahu i veľkosť pozemku. Druhá tvrdí, že s ohľadom na potrebné opravy je cena skôr nadsadená.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Stojí menej ako 1-izbový byt v Bratislave: Na predaj je súkromný ostrov s majákom, môže…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Za obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovalaZa obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovala
Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac