Môže byť váš: Na predaj je slovenský vidiecky raj. Kamenné sídlo má 8 702 metrov štvorcových, cena ľudí rozdelila

Slnečné lúče sa predierajú pomedzi drevené trámy nad vašou hlavou a vzduch vonia čerstvosťou. Vychádzate na dvor, kde vás víta ticho a pokoj, prerušované len šumením vetra v korunách stromov. Sadnete si k studničke a popíjate rannú kávu, zatiaľ čo pred vami sa rozprestiera pozemok s rozlohou 8 702 metrov štvorcových – váš vlastný vidiecky raj.
Práve takáto ponuka sa včera objavila v jednej z facebookových skupín. Ide o gazdovstvo z 19. storočia v lokalite Zaježová – Podrimáň, ktoré hľadá nového majiteľa. Stačí sa nechať zlákať vidinou agrárneho života uprostred malebnej slovenskej prírody.
Gazdovstvo u Kukučkov si zachovalo charakter aj ducha starých čias, no čaká na niekoho, kto mu vdýchne nový život. Na inzerát upozornil portál Brainee.
Studne, ľudové prvky a 400-ročná lipa
Ponuka zahŕňa komplex pôvodných kamenných stavieb – čiastočne podpivničený gazdovský rodinný dom, maštaľ, dreváreň, humno aj ďalšie hospodárske budovy.
Na pozemku sa nachádzajú dve studne, prístup je po udržiavanej ceste a súčasťou je aj tradičný gánok so schodiskom do pivnice, ktorý dodáva usadlosti osobitý šarm. K ponuke patrí aj druhý objekt s dvoma samostatnými bytovými jednotkami.
„Všetko je v pôvodnom, no zachovalom stave,“ informuje realitná maklérka Monika Benková v príspevku.
Gazdovstvo má elektrinu aj vykurovanie. Samotný rodinný dom s pivnicou, gánkom a maštaľou pochádza z roku 1879, v roku 1932 pribudla aj samostatná garáž. A napokon, nad celým areálom sa týči 400-ročná lipa – majestátny kúsok histórie, ktorý dodáva miestu dušu. Takýto symbol stability a času by nenapodobnil ani ten najšikovnejší developer.
Zaježová, známa svojím komunitným a ekologickým životným štýlom, je súčasťou obce Pliešovce a už roky priťahuje ľudí, ktorí túžia po jednoduchosti, ekokomunite, udržateľnosti a spojení s krajinou.
Ak vás tento kúsok minulosti očaril, Gazdovstvo u Kukučkov môže byť vaše za cenu trojizbového bytu v krajskom meste – 190 900 eur. Reakcie ľudí na cenu sa rozdelili. Jedna časť považuje ponuku za mimoriadne lákavú vzhľadom na počet objektov, povahu i veľkosť pozemku. Druhá tvrdí, že s ohľadom na potrebné opravy je cena skôr nadsadená.
