Ženy prezradili, čo ich okamžite odradí na mužoch. Stačí spraviť jednu z týchto vecí a lusknutím prsta je koniec

Nad určitým negatívnym správaním a vlastnosťami dokáže žena mávnuť rukou. Avšak pri odhalení niektorých slabín u muža zmiznú ružové okuliare rekordnou rýchlosťou. Sú pre ženu jednoducho neprípustné, a preto okamžite zaradia spiatočku. Vtedy sa muž môže snažiť koľko len chce, jeho nádejná partnerka bude fuč skôr, než sa stihne obzrieť. Žiadne slová alebo činy, vtedy už nepomôže vôbec nič.

Každá žena má určitú predstavu o svojom vyvolenom, aký by mal byť a ako by sa mal správať. Hoci sa preferované vlastnosti u drsnejšieho pohlavia u mnohých líšia, zhodnú sa na jednom. Vedia jednoznačne, čo nechcú a čo odmietajú tolerovať. Existujú určité veci, ktoré ich dostanú do vývrtky a už niet cesty späť. Navyše skúsenosti, ktoré zažili pri zoznamovaní alebo vo vzťahoch, ich vyformovali a vďaka nim si o to viac uvedomujú, o čo nemajú záujem. Niektoré ženy prezradili v diskusii na internete bez zbytočných okolkov, čím ich muži zaručene odradia. Zároveň vyšli s pravdou von, aké faux pas zažili na vlastnej koži.

Čo ich dokáže najviac naštvať?

Väčšina žien sa zhodla na jednom. Neznášajú, keď muži narážajú na sex. Obzvlášť vtedy, ak je to príliš skoro a sú len na začiatku randenia. „Mám rada flirtovanie a koketné reči rovnako ako iné ženy, ale keď sa každý jeden rozhovor zmení na sex, rozčuľuje ma to. Najmä preto, že potrebujem cítiť emocionálne spojenie, aby som sa cítila dostatočne pohodlne na to, aby som sa venovala potom niečomu fyzickému,“ napísala jedna žena.

Súhlasili s ňou ďalšie desiatky, pričom vyjadrili svoj hnev a rozhorčenie, že to tak robia mnohí muži. „Každú tému vždy odklonia tak, aby bola dvojzmyselná. To fakt neznášam,“ uviedla úprimne ďalšia. Tú nasledovala iná, ktorá spoznala úžasného muža, teda aspoň si to na začiatku myslela. Celé to totiž pokazil jedinou poznámkou, ktorá zrejme preňho bola nevinná, no pre ňu zásadná.

„Vždy sa to tak stáva. Rozprávala som sa s jedným chlapom. Vyzeral milo, jeho profil na internete bol skvelý, bol učiteľom a mal roztomilého psíka. Hneď sme sa skamarátili. Raz som sa ho spýtala, čo robí tento víkend. On mi povedal, že dúfa, že bude so mnou a dal žmurkajúceho emotikona. Okamžite som sa s ním prestala baviť a bol koniec. Pre niektorých ľudí to môže znieť nevinne… Ale my (ženy) vieme, akým smerom sa ten rozhovor mal uberať,“ priznala ďalšia.

Zlé načasovanie ako problém