Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov

Život nás niekedy dostane do situácií, z ktorých nie je jednoduché vykľučkovať. No je na každom jednom človeku, ako si s nimi poradí. Žena menom Mayra Rosales z Texasu si prežila toľko nástrah, že ak by o nich nakrútili celovečerný film, mnohí by ani neverili, že jeho scenár napísal sám život. Napokon sa postavila sama za seba a prešla radikálnou zmenou. No ešte predtým sa jej dostalo mimoriadne krutej prezývky „poltonová vrahyňa“.
Mayra Rosales sa podľa dostupných informácií narodila 6. novembra 1980 a o jej detstve a dospievaní sa veľa nevie. Veľkú mediálnu pozornosť si získala v roku 2008, keď čelila brutálnemu obvineniu z vraždy svojho synovca. Ako sa ukázalo, pravda bola oveľa šialenejšia.
Priznala sa k usmrteniu batoľaťa a stala sa „poltonovou vrahyňou“
Jedno z detí jej sestry menom Jamie prišlo tragicky o život. Len 2-ročný chlapček podľahol zraneniam, ktoré utrpel tam, kde mal byť najviac chránený – medzi svojimi blízkymi. Mayra tvrdila, že na batoľa omylom spadla a priľahla ho, čo malo hrozivé následky, priblížil ABC13 News. Niektoré zdroje spomínajú, že dieťa vliezlo pod jej posteľ, a tak došlo k smrtiacemu incidentu. V tom čase totiž Mayra patrila k najťažším ženám na svete.
Jej váha sa vyšplhala až na 470 kilogramov a jej pohybové schopnosti boli značne obmedzené. Bola odkázaná na lôžko. „Nedokázala som sa ani postaviť na nohy. Neudržali ma,“ priznala pre ABC News. Dokonca aj keď sa zúčastnila súdneho pojednávania, museli do siene pristaviť posteľ a priviezť ju sťahovacím vozidlom.
Hrozil jej dvojnásobný trest smrti
Mayra vedela, že zdravotne na tom nie je najlepšie, zlyhávali jej orgány a uvedomovala si, že jej vysoká váha je vstupenkou na druhý svet. Zároveň jej za usmrtenie synovca hrozil trest smrti. Na krku mala obvinenie z vraždy, aj keď sa bránila, že išlo o nehodu. Mayrin právnik však tušil, že v tom niečo nehrá a mal úplnú pravdu.
Všetko bolo úplne inak
