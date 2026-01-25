Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov

Foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Patrila medzi najťažšie ženy na svete.

Život nás niekedy dostane do situácií, z ktorých nie je jednoduché vykľučkovať. No je na každom jednom človeku, ako si s nimi poradí. Žena menom Mayra Rosales z Texasu si prežila toľko nástrah, že ak by o nich nakrútili celovečerný film, mnohí by ani neverili, že jeho scenár napísal sám život. Napokon sa postavila sama za seba a prešla radikálnou zmenou. No ešte predtým sa jej dostalo mimoriadne krutej prezývky „poltonová vrahyňa“. 

Mayra Rosales sa podľa dostupných informácií narodila 6. novembra 1980 a o jej detstve a dospievaní sa veľa nevie. Veľkú mediálnu pozornosť si získala v roku 2008, keď čelila brutálnemu obvineniu z vraždy svojho synovca. Ako sa ukázalo, pravda bola oveľa šialenejšia.

Priznala sa k usmrteniu batoľaťa a stala sa „poltonovou vrahyňou“

Jedno z detí jej sestry menom Jamie prišlo tragicky o život. Len 2-ročný chlapček podľahol zraneniam, ktoré utrpel tam, kde mal byť najviac chránený – medzi svojimi blízkymi. Mayra tvrdila, že na batoľa omylom spadla a priľahla ho, čo malo hrozivé následky, priblížil ABC13 News. Niektoré zdroje spomínajú, že dieťa vliezlo pod jej posteľ, a tak došlo k smrtiacemu incidentu. V tom čase totiž Mayra patrila k najťažším ženám na svete.

Foto: Profimedia

Jej váha sa vyšplhala až na 470 kilogramov a jej pohybové schopnosti boli značne obmedzené. Bola odkázaná na lôžko. „Nedokázala som sa ani postaviť na nohy. Neudržali ma,“ priznala pre ABC News. Dokonca aj keď sa zúčastnila súdneho pojednávania, museli do siene pristaviť posteľ a priviezť ju sťahovacím vozidlom.

Hrozil jej dvojnásobný trest smrti

Mayra vedela, že zdravotne na tom nie je najlepšie, zlyhávali jej orgány a uvedomovala si, že jej vysoká váha je vstupenkou na druhý svet. Zároveň jej za usmrtenie synovca hrozil trest smrti. Na krku mala obvinenie z vraždy, aj keď sa bránila, že išlo o nehodu. Mayrin právnik však tušil, že v tom niečo nehrá a mal úplnú pravdu.

Foto: Profimedia

Všetko bolo úplne inak

V článku sa po odomknutí dozvieš

 

  • prečo sa priznala k vražde, ktorú nespáchala;
  • čo sa naozaj s batoľaťom stalo;
  • kvôli čomu sa rozhodla radikálne schudnúť;
  • ako sa jej to podarilo;
  • prečo sa šťastný koniec nekonal.

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
Slováci a Česi v zahraničí
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Tip na výlet
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac