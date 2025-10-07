Žena si kúpila tiket a na vlastné prekvapenie vyhrala krásnu sumu peňazí: Nebudete veriť, čo s výhrou urobila

Niektorí ľudia veria, že šťastie prichádza len raz za život. Carrie Edwards z americkej Virgínie ho na chvíľu chytila do rúk a hneď ho pustila ďalej. Keď v lotérii Powerball vyhrala 150-tisíc dolárov (približne 135-tisíc eur), mohla si splniť sny, o akých iní len snívajú. Namiesto toho sa rozhodla, že jej výhra pomôže tým, ktorí to potrebujú viac ako ona.
Podľa portálu The Guardian venovala vdova a stará mama celú výhru trom charitatívnym organizáciám. Peniaze rozdelila medzi výskum demencie, farmársky projekt pre ľudí v núdzi a nadáciu, ktorá podporuje rodiny vojakov.
Boh ma požehnal, aby som mohla požehnať iných
Carrie si tiket kúpila online 8. septembra. V žrebovaní sa jej podarilo uhádnuť štyri z piatich čísel a aj doplnkové číslo. Bežne by vyhrala 50-tisíc dolárov, no pretože si priplatila o jeden dolár viac, výhra sa jej strojnásobila. Počas pracovného stretnutia jej na telefóne vyskočila notifikácia, že vyhrala.
„Na chvíľu som cítila čistú radosť,“ priznala. „A hneď potom som vedela, čo musím urobiť. Boh ma požehnal, aby som mohla požehnať iných.“ Na tlačovej konferencii v sídle lotérie oznámila, že po 50-tisíc dolárov (asi 45-tisíc eur) daruje trom organizáciám. Ide o Association for Frontotemporal Degeneration (AFTD), Shalom Farms a Navy-Marine Corps Relief Society.
Pocta manželovi, ktorý zomrel na demenciu
Za jej rozhodnutím sa skrýva silný osobný príbeh. Manžel Carrie, ktorý pracoval ako hasič, zomrel na zriedkavú formu demencie známu ako frontotemporálna degenerácia. Práve preto sa rozhodla venovať časť výhry organizácii AFTD, ktorá financuje výskum tejto choroby.
„Tieto tri organizácie predstavujú uzdravenie, službu a komunitu,“ vysvetlila Carrie, ktorá vyrastala v rodine námorníka a celý život mala blízko k vojenským hodnotám.
Riaditeľka AFTD Susan Dickerson povedala, že dar pomôže výskumu aj rodinám, ktoré sa s demenciou trápia. Änna Ibrahim zo Shalom Farms dodala, že vďaka daru dostanú zdravé jedlo stovky rodín v okolí Richmondu. Generál Robert R. Ruark z Navy-Marine Corps Relief Society vyjadril vďaku a povedal, že Carrie svojím darom pomáha vojenským rodinám v čase, keď to najviac potrebujú.
Príklad, ktorý dojal celé Spojené štáty
Predstavitelia lotérie priznali, že takýto prípad sa objaví len výnimočne. „Len málokedy sa stane, že výherca urobí to, čo Carrie,“ uviedol hovorca lotérie. Carrie však verí, že štedrosť sa môže šíriť ďalej. „Ak máte možnosť pomôcť, urobte to. Nikdy neviete, komu tým zmeníte život,“ odkázala ostatným. Jej príbeh sa rýchlo rozšíril po sociálnych sieťach a stal sa symbolom dobra v čase, keď pozitívne správy bývajú vzácne.
Nie je jediná, kto výhru daroval iným
Carrie nie je prvou výherkyňou, ktorá sa rozhodla výhru venovať na charitu. V roku 2019 žena z Južnej Karolíny, ktorá vyhrala 1,5 miliardy dolárov (viac ako 1,35 miliardy eur) v lotérii Mega Millions, darovala milióny na podporu rodín a obnovu po tornádach.
A Kanaďan Bob Erb, ktorý v roku 2012 vyhral 25 miliónov dolárov (asi 22,5 milióna eur), rozdal osem miliónov ľuďom v núdzi a pomohol im zaplatiť zubnú starostlivosť aj nové auto.
