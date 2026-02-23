Žena sa na 24 rokov vyparila: Podarilo sa ju vypátrať, všetkých prekvapila

Matka troch detí záhadne zmizla pred 24 rokmi. Jej rodina sa po celý ten čas odmietla vzdať nádeje, pátrala po nej dokonca aj FBI. Ženu sa napokon podarilo vypátrať, pre rodinu to však nie je koniec, v aký dúfala.
Našla sa živá a zdravá
Ako informuje Mail Online, matka troch detí Michele Hundley Smith záhadne zmizla v decembri v roku 2001. V tom čase mala 38 rokov. Pochopiteľne, jej rodina bola z toho zdrvená a robila všetko pre to, aby ju našla. Teraz, keď sa to napokon podarilo, sú ale všetci zmätení.
Pred niekoľkými dňami sa našla živá a zdravá. Ukázalo sa však, že Michele žila dvojitý život, pričom začala nanovo v Severnej Karolíne. Pred zmiznutím údajne vyrazila na vianočné nákupy, no domov, kde ju čakali v tom čase 7-, 14- a 19-ročné deti, sa už nevrátila.
Jej rodina má množstvo otázok. Viac ako dve desaťročia nevedeli, či majú smútiť, lebo už nie je medzi živými, alebo dúfať, že sa raz vráti. Nerozumejú, čo sa stalo, prečo sa vyparila a nikomu sa neozvala.
