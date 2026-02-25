Žena obsadila sídlo za 1,94 milióna eur: Žila vo vile a neplatila, odísť odmietala

40-ročná Tameike Goodeová obsadila sídlo v lokalite Bethesda (americký štát Maryland) v hodnote 2,3 milióna dolárov (1,94 milióna eur) a pokúšala sa uplatniť si tzv. squatterské práva. Po nasťahovaní sa mala vydávať za finančnú poradkyňu špecializujúcu sa na oblasť bankrotov a pravidelne prispievala na svoj profil na sociálnej sieti TikTok.
Na jej konanie upozornil orgány činné v trestnom konaní – až niekoľko mesiacov po tom, ako sa nasťahovala do nehnuteľnosti v jednom z najbohatších susedstiev v okolí – 19-ročný sused a študent práva Ian Chen.
Tameike bola čoskoro obvinená z neoprávneného vstupu a vlámania a za neoprávnené nasťahovanie sa do domu strávila vo väzení 11 dní, teda necelé dva týždne. Chen médiám neskôr prezradil, že po krátkom pobyte za mrežami je jeho „suseda“ späť.
„Po necelých dvoch týždňoch väznenia je Tameike Goodeová opäť v dome,“ uviedol, referuje Unilad.
„Šokuje ma, že zákon ešte neprešiel zmenou.“
Budúci právnik a „sused“ squatterky po tom, ako sa žena 2. februára 2026 vrátila späť do nehnuteľnosti, vyzýva na reformu tzv. práv squatterov.
Ako pripomenul, ide o implicitné práva, ktoré sa líšia podľa jednotlivých štátov a v praxi môžu výrazne sťažiť vysťahovanie osôb z nehnuteľností, ktoré dlhodobo obývajú. Vo všeobecnosti sa tieto prípady týkajú situácií, keď osoba býva v nehnuteľnosti nepretržite najmenej päť rokov, čo môže – za splnenia zákonných podmienok – posilniť jej právnu oporu a umožniť jej nehnuteľnosť využívať aj naďalej.
„Myslím si, že tu mala byť omnoho väčšia proaktivita. Úprimne ma šokuje, že zákon sa nezmenil už desať či dvadsať rokov dozadu. Tento problém dnes zasahuje obyvateľov každej komunity v štáte – od vidieckych oblastí až po predmestia Washingtonu či Baltimoru,“ uviedol Chen.
Verila, že má na dom nárok
Právnik ženy dokonca priznal, že jeho klientka si ešte pred začiatkom „okupácie“ nehnuteľnosti urobila vlastný prieskum a zistila, že pri konkrétnom dome existuje problém s vlastníctvom. Pre denník The Baltimore Sun uviedol: „Na základe tohto zistenia bolo možné nehnuteľnosť prevziať prostredníctvom tzv. squatterských práv. Nejde o jedno konkrétne právo, ale o súbor práv, ktoré sa zvyknú označovať ako práva squatterov.“
Krátko po tom, ako sa po prepustení z väzenia vrátila späť do domu, bola 10. februára opäť zatknutá, keď na ňu Chen zavolal políciu. Uviedol, že vidieť ju znovu bolo „ohromujúce“.
Goodeovú následne prepustili na kauciu vo výške 5 000 dolárov (4 237 eur) po pojednávaní na okresnom súde v Montgomery. Chen dodal, že po jej odchode boli okná domu zadebnené a zámky vymenené, aby sa zabránilo jej návratu na pozemok.
„Ona (Goodeová) skutočne verila, že má na tento majetok nárok. Reálne sa snažila prichádzať a odchádzať bez toho, aby si ju niekto všimol, pričom bola presvedčená, že ju nik neprichytí,“ uzavrel.
