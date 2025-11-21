Zelenskyj sa vyjadril k mierovému plánu, ktorý pripravili USA: Toto má prenechať Rusku, žiada predovšetkým jednu vec

Vojna na Ukrajine
Spolkový kancelár Friedrich Merz, francúzsky prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer telefonovali s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským o približne 12:00 hodine SEČ.

Ukrajina sa zaoberá mierovým plánom, ktorý pripravili Spojené štáty, oznámil v piatok po telefonáte s lídrami Nemecka, Británie a Francúzska ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zdôraznil, že musí ísť o plán, ktorý zabezpečí skutočný a dôstojný mier. Informuje o tom TASR.

Lídri rozhovor iniciovali po tom, čo médiá zverejnili podrobnosti 28-bodového mierového plánu podporovaného USA, ktorý okrem iného predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas a zaviaže sa, že jej armáda bude mať maximálne 600-tisíc príslušníkov a že nikdy nevstúpi do NATO.

Chce skutočný a dôstojný mier

Zelenskyj v príspevku na sieti X tiež privítal úsilie Spojených štátov, prezidenta Donalda Trumpa a jeho tímu o ukončenie vojny na Ukrajine. S predstaviteľmi troch európskych krajín podľa svojich slov diskutoval „o mierovom pláne pre Ukrajinu a celú Európu“. Poďakoval sa im za ich zásadovú podporu Ukrajine a jej obyvateľom.

„Pracujeme na dokumente, ktorý pripravila americká strana. Musí to byť plán, ktorý zabezpečí skutočný a dôstojný mier,“ zdôraznil ukrajinský prezident s tým, že medzi lídrami prebieha úzka spolupráca s cieľom zaistiť, že budú zohľadnené „principiálne postoje“. Koordinovali sme ďalšie kroky a dohodli sme sa, že naše tímy budú spolupracovať na príslušných úrovniach,“ dodal.

Merz, Macron, Starmer a Zelenskyj podľa prepisu spoločného vyhlásenia podotkli, že ukrajinské ozbrojené sily musia „zostať schopné účinne brániť suverenitu Ukrajiny“ a že východiskovým bodom pre akékoľvek rozhovory o území by mala byť línia kontaktu, resp. súčasná frontová línia na Ukrajine.

Zelenského tiež európski lídri uistili o svojej „neochvejnej a plnej podpore Ukrajiny na ceste k trvalému a spravodlivému mieru“ a podotkli, že budú naďalej „presadzovať cieľ dlhodobej ochrany zásadných európskych a ukrajinských záujmov“.
Ukrajinský líder v ďalšom príspevku medzitým oznámil stretnutie s ministrom zahraničných vecí Andrijom Sybihom a diplomatickými tímom.

„Usilujeme sa o to, aby boli národné záujmy Ukrajiny zohľadnené na všetkých úrovniach našich vzťahov s partnermi. V súčasnosti prebiehajú prakticky každú hodinu stretnutia, telefonáty a práca na jednotlivých bodoch – ustanoveniach, ktoré môžu veľa zmeniť,“ doplnil Zelenskyj.

