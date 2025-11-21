Zelenskyj sa vyjadril k mierovému plánu, ktorý pripravili USA: Toto má prenechať Rusku, žiada predovšetkým jednu vec

Ukrajina sa zaoberá mierovým plánom, ktorý pripravili Spojené štáty, oznámil v piatok po telefonáte s lídrami Nemecka, Británie a Francúzska ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zdôraznil, že musí ísť o plán, ktorý zabezpečí skutočný a dôstojný mier. Informuje o tom TASR.
Lídri rozhovor iniciovali po tom, čo médiá zverejnili podrobnosti 28-bodového mierového plánu podporovaného USA, ktorý okrem iného predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas a zaviaže sa, že jej armáda bude mať maximálne 600-tisíc príslušníkov a že nikdy nevstúpi do NATO.
I held a meeting with Ukraine’s Minister of Foreign Affairs Andrii Sybiha and our diplomatic team. We are working to ensure that Ukraine’s national interests are taken into account at every level of our relations with partners. Right now, there are meetings, calls, and work on… pic.twitter.com/vQl47aHVRq
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 21, 2025
Chce skutočný a dôstojný mier
Zelenskyj v príspevku na sieti X tiež privítal úsilie Spojených štátov, prezidenta Donalda Trumpa a jeho tímu o ukončenie vojny na Ukrajine. S predstaviteľmi troch európskych krajín podľa svojich slov diskutoval „o mierovom pláne pre Ukrajinu a celú Európu“. Poďakoval sa im za ich zásadovú podporu Ukrajine a jej obyvateľom.
„Pracujeme na dokumente, ktorý pripravila americká strana. Musí to byť plán, ktorý zabezpečí skutočný a dôstojný mier,“ zdôraznil ukrajinský prezident s tým, že medzi lídrami prebieha úzka spolupráca s cieľom zaistiť, že budú zohľadnené „principiálne postoje“. Koordinovali sme ďalšie kroky a dohodli sme sa, že naše tímy budú spolupracovať na príslušných úrovniach,“ dodal.
Merz, Macron, Starmer a Zelenskyj podľa prepisu spoločného vyhlásenia podotkli, že ukrajinské ozbrojené sily musia „zostať schopné účinne brániť suverenitu Ukrajiny“ a že východiskovým bodom pre akékoľvek rozhovory o území by mala byť línia kontaktu, resp. súčasná frontová línia na Ukrajine.
Zelenského tiež európski lídri uistili o svojej „neochvejnej a plnej podpore Ukrajiny na ceste k trvalému a spravodlivému mieru“ a podotkli, že budú naďalej „presadzovať cieľ dlhodobej ochrany zásadných európskych a ukrajinských záujmov“.
Ukrajinský líder v ďalšom príspevku medzitým oznámil stretnutie s ministrom zahraničných vecí Andrijom Sybihom a diplomatickými tímom.
„Usilujeme sa o to, aby boli národné záujmy Ukrajiny zohľadnené na všetkých úrovniach našich vzťahov s partnermi. V súčasnosti prebiehajú prakticky každú hodinu stretnutia, telefonáty a práca na jednotlivých bodoch – ustanoveniach, ktoré môžu veľa zmeniť,“ doplnil Zelenskyj.
