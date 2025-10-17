Matka, ktorej novorodenca našli v práčke bez známok života, bola prepustená na slobodu: Čelí obvineniu z jeho vraždy

Ako sme vás informovali, policajti našli v noci z pondelka na utorok na Nobelovej ulici v Bratislave telo novorodenca bez známok života. Dnes súd v Bratislave rozhodoval o osude jeho matky.
Ako informuje portál TV Noviny, súd rozhodol, že žena bude stíhaná na slobode. Prokurátorka voči tomu podala sťažnosť.
Čo sa stalo?
Podľa informácií webu TV Noviny, mala matka dieťaťa ísť v noci do nemocnice, kde porodila placentu. Až následne išla situáciu preveriť polícia. Telo novorodenca bolo v práčke. Polícia zadržala aj muža, toho však už prepustili.
„Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave v súvislosti s udalosťou , ku ktorej došlo dňa 14. 10. 2025 v nočných hodinách v byte na Nobelovej ulici v Bratislave, o vykonaní potrebných procesných úkonov vzniesol vyšetrovateľ obvinenie voči 40-ročnej T. M. T., občianke Vietnamskej socialistickej republiky, z obzvlášť závažného zločinu vraždy novonarodeného dieťaťa matkou,“ uviedla polícia na sociálnej sieti.
