Zelenskyj je nespokojný: Záporožskú jadrovú elektráreň by podľa nového plánu prevádzkovali tri krajiny

Foto: TASR/AP

Zuzana Veslíková
TASR
Vojna na Ukrajine
Pre Ukrajinu to znie veľmi nevhodne, uviedol.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu vyhlásil, že americké a ukrajinské vyjednávacie tímy sa počas rozhovorov o ukončení vojny rozpútanej Ruskom nedokázali dohodnúť na dlhodobých územných otázkach a vyzval na ich prerokovanie na úrovni lídrov. 

„Nedosiahli sme konsenzus s americkou stranou ohľadom územia Doneckej oblasti a Záporožskej jadrovej elektrárne,“ povedal Zelenskyj.

„Záporožskú jadrovú elektráreň budú spoločne prevádzkovať tri krajiny – Ukrajina, Spojené štáty a Rusko… Pre Ukrajinu to znie veľmi nevhodne a nie úplne realisticky,“ povedal novinárom. „Sme pripravení na stretnutie so Spojenými štátmi na úrovni lídrov, aby sme sa zaoberali citlivými otázkami. Záležitosti, ako sú územné otázky, sa musia prerokovať na úrovni lídrov,“ dodal ukrajinský prezident. Nešpecifikoval, či sa stretnutie bude týkať aj ruského prezidenta Vladimira Putina.

Foto: SITA/AP

„Línia rozmiestnenia vojsk k dátumu tejto dohody je de facto uznávaná ako línia kontaktu,“ povedal Zelenskyj pri prezentovaní plánu novinárom. „Zíde sa pracovná skupina, ktorá určí presun síl potrebný na ukončenie konfliktu, tiež definuje parametre potenciálnych budúcich špeciálnych ekonomických zón,“ dodal.

Ukrajina je po podpísaní mierovej dohody pripravená usporiadať voľby

Ukrajina podľa Zelenského v stredu očakáva ruskú odpoveď na najnovšiu verziu návrhu na ukončenie vojny, na ktorom sa dohodli Washington a Kyjev.

„Ruskú odpoveď dostaneme po tom, čo sa s nimi americká strana porozpráva,“ povedal Zelenskyj novinárom, keď načrtol podrobnosti nového 20-bodového plánu, ktorý bol prediskutovaný na víkendových rozhovoroch v Miami.

Nový návrh na ukončenie ruskej invázie nevyžaduje, aby sa Ukrajina formálne vzdala vstupu do vojenskej aliancie NATO. „Je na členoch NATO, či chcú mať Ukrajinu v NATO alebo nie. Naša voľba bola urobená. Odklonili sme sa od navrhovaných zmien ústavy Ukrajiny, ktoré by Ukrajine zakazovali vstup do NATO,“ povedal Zelenskyj. Odkazoval na predchádzajúci plán vypracovaný USA, ktorý by vyžadoval právny záväzok Kyjeva nevstúpiť do Aliancie.

