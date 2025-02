Zelenskyj sa prihovoril Ukrajincom: V najkrvavejšom konflikte od 2. svetovej vojny bojujeme nielen za seba, ale za celú Európu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ocenil pri príležitosti tretieho výročia ruskej invázie na Ukrajinu absolútne hrdinstvo jej obyvateľov a ich odpor voči agresii. Takisto vyjadril vďaku všetkým, ktorí napadnutú krajinu podporujú, informuje TASR podľa agentúry AFP.

Ruské sily prekročili v noci z 23. na 24. februára 2022 na pokyn prezidenta Vladimira Putina hranice Ukrajiny. V dôsledku invázie, ktorú Moskva označuje za „špeciálnu vojenskú operáciu“, vypukol v Európe najkrvavejší ozbrojený konflikt od druhej svetovej vojny.

Pri vojne na Ukrajine boli v uplynulých troch rokoch na oboch stranách zabité desaťtisíce vojakov a tiež ukrajinských civilistov. Mestá na juhu i východe krajiny boli zrovnané so zemou a milióny ľudí museli opustiť svoje domovy.

„Tri roky odporu. Tri roky vďačnosti. Tri roky absolútneho hrdinstva Ukrajincov. Som hrdý na Ukrajinu! Ďakujem všetkým, ktorí ju bránia a podporujú,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X.

Three years of resistance. Three years of gratitude. Three years of absolute heroism of Ukrainians. I am proud of Ukraine! I thank everyone who defends and supports it. Everyone who works for Ukraine. And may the memory of all those who gave their lives for our state and people… pic.twitter.com/HeNMpJX891

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2025