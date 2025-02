Do Kyjeva dnes dorazila delegácia EÚ: Na 3. výročie začiatku vojny chce podporiť hrdinský ľud aj prezidenta

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady António Costa pricestovali v pondelok ráno do Kyjeva pri príležitosti tretieho výročia začiatku invázie ruských síl na Ukrajinu. Informovala o tom agentúra AFP.

„Dnes sme v Kyjeve, pretože Ukrajina je Európa. V tomto boji o prežitie nie je v stávke len osud Ukrajiny. V hre je osud Európy,“ uviedla von der Leyenová na sociálnej sieti, kde zverejnila aj video, zachytávajúce jej príchod do ukrajinskej metropoly spolu s Costom.

