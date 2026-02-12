Zdravotné sestry dostanú tisíce eur navyše. Parlament schválil stabilizačný príspevok

Aktuálna správa
Roland Brožkovič
TASR
Celková výška príspevku sa stanovuje na najviac 3000 eur.

Sestry a pôrodné asistentky v ústavnej zdravotnej starostlivosti dostanú v tomto roku stabilizačný príspevok. Vyplýva to z novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a úpravy viacerých ďalších zákonov, ktoré vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Urobili tak cez pozmeňujúci návrh k novele zákona o bankách.

„Účelom stabilizačného príspevku je podpora dlhodobej stabilizácie obsadenosti pracovných miest sestier a pôrodných asistentiek u poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti,“ ozrejmil Zdenko Svoboda (Hlas-SD), ktorý návrh predložil. Úprava definuje podmienky, ktoré musia sestry a pôrodné asistentky splniť, aby mali na príspevok nárok. Napríklad pracovný pomer im u dotknutých poskytovateľov musí vzniknúť do 28. februára.

Vyplatený bude v priebehu roka

Celková výška príspevku sa stanovuje na najviac 3000 eur. „Tento príspevok bude sestrám a pôrodným asistentkám vyplatený v priebehu roka 2026, a to na mesačnej báze tak, že prvá časť príspevku bude sestre alebo pôrodnej asistentke vyplatená v apríli 2026 k mzde za odpracovaný mesiac marec a posledná časť bude vyplatená v mesiaci november 2026 za odpracovaný mesiac október,“ píše sa v novele. Stabilizačný príspevok nebude podliehať sociálnym ani zdravotným odvodom.

Ilustračná foto: TASR/Ján Krošlák

K novele predložil pozmeňujúci návrh, ktorý riešil stabilizačné príspevky, aj opozičný poslanec Marek Krajčí (Slovensko – Za ľudí). Plénum ho však odmietlo. Krajčí tvrdil, že jeho návrh je spravodlivý a motivačný. Úpravu z dielne Hlasu-SD kritizoval. Namietal, že podľa nej majú na príplatok nárok len sestry, ktoré sa u poskytovateľa zamestnajú do 28. februára 2026.

„My sme navrhovali, aby tento príplatok dostávali aj sestry a pôrodné asistentky, ktoré do práce nastúpia počas celého roka a po splnení podmienok by im bol vyplácaný 12 mesiacov. Naším cieľom je vytvoriť motivujúce prostredie aj pre nové sestry a pôrodné asistentky, ktorých máme v zdravotníctve výrazný nedostatok, a tým uľahčiť aj zamestnávateľom ich nábor do nemocníc,“ dodal.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Aj spojenci v nás vidia riziko. Slovensku hrozí škandál, dôvodom je Robert Fico, hovorí Bátor

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Na nože
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Aj spojenci v nás vidia riziko. Slovensku hrozí škandál, dôvodom je Robert Fico, hovorí Bátor
Jeffrey Epstein
Aj spojenci v nás vidia riziko. Slovensku hrozí škandál, dôvodom je Robert Fico, hovorí Bátor
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Na nože
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Zdravie
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Obchodné reťazce
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac