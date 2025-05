Samuel prišiel z Holandska žiť na Slovensko: Ceny potravín sú rovnaké, to je problém. Cítim sa tu veľmi bezpečne

Nedávno nám o svojej skúsenosti so životom na Slovensku porozprával Charles, ktorý sa do Bratislavy prisťahoval z Londýna. Tentoraz sme sa rozprávali so Samuelom, ktorý na Slovensko chodieva za rodinou, ale aj za prácou. Ako vníma ceny, naše zdravotníctvo či bezpečnosť v krajine?

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Odkiaľ pochádzaš, a prečo si sa rozhodol prísť na Slovensko? Ako dlho si už tu?

Na Slovensko chodievam na rôzne dlhé obdobia už dlho, 21 rokov. Pochádzam z Holandska, no na Slovensku mám rodinu. V Bratislave som minimálne dvakrát za rok, no precestoval som už veľkú časť Slovenska vrátane prírody, rôznych miest či ikonických Tatier. Teraz som tu v rámci stáže pre školu, robím pre slovenskú televíziu. Preto môžem prvýkrát povedať, že tu bývam, trávim tu semester. Veľa vecí je tu iných ako v Holandsku, no zatiaľ to tu vnímam pozitívne, je to tu dobré.

Zažil si po príchode nejaký kultúrny šok? Čo ťa tu najviac prekvapilo?

Medzi Holandskom a Slovenskom vnímam veľký kontrast. Možno sa to týka len Bratislavy, no vždy sa mi zdá, že ľudia sa tu o seba starajú oveľa viac a lepšie. V porovnaní s Holandskom v tomto smere pozorujem výrazný rozdiel. Ľudia sa chcú navonok pred druhými ukázať v čo najlepšom svetle.

Vnímam a porovnávam to hlavne na pracovisku, kde vidím rozdiely oproti Holandsku. Podľa môjho názoru sa ľudia aktívnejšie starajú o svoj upravený a reprezentatívny vzhľad, čo sa odráža aj v komunikácii. Ľudia sa k sebe správajú s úctou a zdvorilosťou a veľká časť komunikácie je formálna.

Veľký rozdiel vnímam medzi dvoma krajinami aj v tom, že tu je nedeľa vyčlenená na trávenie času s rodinou. Ľudia sa napríklad vezmú a idú navštíviť babku alebo iných príbuzných. Jednoducho robia niečo spolu.

Sú taktiež viac prepojení s prírodou, v Holandsku to tak nie je. Myslím si, že to spojenie s prírodou má pozitívny vplyv na ľudí. Sú viac pokojní a vyrovnaní, tak to aspoň vnímam ja. Alebo sa tu ľudia častejšie idú len tak niekam prejsť. V Holandsku, najmä starší ľudia, von už veľmi nechodia. Zdá sa mi, že na Slovensku aj staršie babky chodia veľa von. V Holandsku je to viac o tom, že ľudia sedia doma a sledujú televíziu. Žijú viac pohodlne. Vidím však istú eleganciu v tom robiť práve to, čo nie je to najpohodlnejšie.

Ako vnímaš ceny bývania či jedla, ale aj platy na Slovensku?

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného