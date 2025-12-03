Zažila nočnú moru. Katka Knechtová sa ocitla v centre drámy, museli ju ochraňovať policajti, čo sa stalo?

Foto: Instagram.com/katarinaknechtovaofficial

Jana Petrejová
Publiku zvykne rozdávať pozitívnu energiu, no tentokrát jej do smiechu nebolo. 

Hudobná ikona si zrejme bude dlho pamätať na nedávny koncert u našich západných susedov, kde sa odohrala situácia ako z filmu. Katka Knechtová patrí medzi umelcov, ktorí majú mnoho fanúšikov, no občas sa nájdu aj takí, ktorí svoj obdiv prejavia hrozivým spôsobom.

Potom, čo Katka Knechtová zverejnila na sociálnej sieti fotografiu z jej koncertu v českom meste Kostelec nad Orlicí, zostali priaznivci v šoku. Nejde totiž o žiadny záber z pódia, ako si speváčka užíva atmosféru s publikom. Ukázala sa s policajtmi, ktorí jej a celému tímu pomohli s vyriešením nepríjemnej situácie. Pre Topky prezradila bližšie, čo sa vlastne stalo.

Prehovorila o znepokojujúcej situácii

Bohužiaľ, „stalkeri“ sa medzi fanúšikmi mnohých spevákov či hercov objavujú často. Takíto ľudia im vedia spraviť zo života peklo alebo sa postarajú o nepríjemnosť či vyvolajú strach a neistotu. Jedno je však isté, umelec na nich len tak skoro nezabudne. Negatívnu skúsenosť má s nimi už aj Katka Knechtová, ktorá ohuruje svojím talentom. Konkrétne má problém s jedným človekom, ktorý ju už nejaké obdobie otravuje.

Našťastie, vďaka ochranke sa cítila o niečo lepšie. „Dnešný koncert bol nádherný, aj keď prebiehal v o čosi napätejšej atmosfére. Ďakujem Mestskej polícii v Kostelci nad Orlicí za profesionálnu ochranu a za to, že som sa mohla aj v náročnej situácii cítiť bezpečne. Nakoniec všetko skončilo tak, ako malo,“ napísala speváčka na Facebooku ku snímke, na ktorej sa ukázala s dvoma policajtmi. Podľa „heštegu stalking“ je jasné, o čo išlo.

„Stalker“, ktorý to už preháňa

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Cheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamaliCheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamali
Expert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazardExpert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazard
Mesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovaniaMesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovania
Klobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné cenyKlobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné ceny
42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – BratislavaNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – Bratislava
Porsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žilPorsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žil
Matúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejúMatúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejú
Odborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačneOdborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačne
V súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživoV súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživo
Punč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajúPunč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajú
Len 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrývaLen 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrýva

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac