Zažila nočnú moru. Katka Knechtová sa ocitla v centre drámy, museli ju ochraňovať policajti, čo sa stalo?

Hudobná ikona si zrejme bude dlho pamätať na nedávny koncert u našich západných susedov, kde sa odohrala situácia ako z filmu. Katka Knechtová patrí medzi umelcov, ktorí majú mnoho fanúšikov, no občas sa nájdu aj takí, ktorí svoj obdiv prejavia hrozivým spôsobom.
Potom, čo Katka Knechtová zverejnila na sociálnej sieti fotografiu z jej koncertu v českom meste Kostelec nad Orlicí, zostali priaznivci v šoku. Nejde totiž o žiadny záber z pódia, ako si speváčka užíva atmosféru s publikom. Ukázala sa s policajtmi, ktorí jej a celému tímu pomohli s vyriešením nepríjemnej situácie. Pre Topky prezradila bližšie, čo sa vlastne stalo.
Prehovorila o znepokojujúcej situácii
Bohužiaľ, „stalkeri“ sa medzi fanúšikmi mnohých spevákov či hercov objavujú často. Takíto ľudia im vedia spraviť zo života peklo alebo sa postarajú o nepríjemnosť či vyvolajú strach a neistotu. Jedno je však isté, umelec na nich len tak skoro nezabudne. Negatívnu skúsenosť má s nimi už aj Katka Knechtová, ktorá ohuruje svojím talentom. Konkrétne má problém s jedným človekom, ktorý ju už nejaké obdobie otravuje.
Našťastie, vďaka ochranke sa cítila o niečo lepšie. „Dnešný koncert bol nádherný, aj keď prebiehal v o čosi napätejšej atmosfére. Ďakujem Mestskej polícii v Kostelci nad Orlicí za profesionálnu ochranu a za to, že som sa mohla aj v náročnej situácii cítiť bezpečne. Nakoniec všetko skončilo tak, ako malo,“ napísala speváčka na Facebooku ku snímke, na ktorej sa ukázala s dvoma policajtmi. Podľa „heštegu stalking“ je jasné, o čo išlo.
