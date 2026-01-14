Zavoláte si v MHD a môžete vystúpiť: Mesto sprísnilo pravidlá pre cestujúcich, zakázalo hluk vo verejnej doprave

Cestovanie mestskou hromadnou dopravou v poľskom Krakove sa mení. Mesto zaviedlo prísnejšie pravidlá správania sa vo vozidlách, ktorými chce obmedziť hluk a zlepšiť komfort pre bežných cestujúcich. Hlasné telefonovanie, pustená hudba či hra na hudobné nástroje už nie sú len otázkou nevhodného správania, po novom za ne hrozí aj finančný postih.
Nové opatrenia schválili mestskí poslanci ešte v polovici decembra a od pondelka sa začali uplatňovať v autobusoch a električkách. Podľa portálu Cowkrakowie ide o reakciu na dlhodobé sťažnosti obyvateľov, ktorým prekážalo najmä hlasné správanie niektorých pasažierov počas jazdy.
Ticho ako nové pravidlo v MHD
Pravidlá presne určujú, čo je v krakovskej MHD zakázané. Cestujúci nesmú telefonovať cez reproduktor, používať rádiové prijímače ani hrať na hudobné nástroje. Cieľom nie je trestať, ale vytvoriť pokojnejšie prostredie, v ktorom sa ľudia budú môcť presúvať bez zbytočného stresu a hluku.
Dodržiavanie pravidiel budú kontrolovať revízori priamo počas jazdy. Pokutu môžu uložiť len vtedy, ak porušenie zaznamenajú osobne, dodatočné podnety alebo nahrávky nebudú stačiť.
Pokuta aj vyvedenie z vozidla
Za porušenie nových zásad hrozí pokuta 200 zlotých, čo predstavuje približne 45 eur. Ak cestujúci nereaguje na upozornenie, vodič má právo ho z prepravy vylúčiť. Najskôr ho však musí vyzvať, aby s rušivým správaním prestal. Ak výzvu ignoruje, musí vozidlo opustiť bez nároku na vrátenie cestovného.
