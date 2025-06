Obľúbený predajca zatvorí viac ako 30 predajní, dôjde aj k prepúšťaniu. Spoločnosť trápia značné finančné straty

Ďalšia veľká značka so zameraním na predaj oblečenia hlási problémy. Britská spoločnosť River Island bude musieť v rámci reštrukturalizácie zatvárať desiatky predajní. Bohužiaľ, nevyhne sa teda ani prepúšťaniu.

Tradícia River Island siaha do roku 1948, pričom v uplynulých desaťročiach sa značka vyvinula na popredného hráča v segmente dámskej a pánskej britskej módy. V súčasnosti má po Veľkej Británii otvorených približne 230 kamenných obchodov a zamestnáva viac ako 5 000 ľudí.

Podľa najnovších správ sa však sieť predajní bude musieť zredukovať. Dôvodom je transformácia podniku v reštrukturalizačnom konaní, do ktorého sa módna spoločnosť dostala vplyvom negatívnych finančných výsledkov. Iba za rok 2023 vygenerovala stratu viac ako 32 miliónov libier (v prepočte 37,5 milióna eur). Informujú o tom portály ako Wiadomosci Handlowe či BBC, ktoré zverejnili aj zoznam konkrétnych lokalít, kde sa prevádzky uzatvoria.

Zatváranie a prepúšťanie

Zatváranie predajní by v konečnom dôsledku malo znížiť finančné náklady firmy a optimalizovať tak jej fungovanie. V rámci plánu, ktorý River Island predložil tamojším súdom, chce definitívne zatvoriť 33 obchodov – podľa všetkého ide o menej výkonné pobočky, ktoré zaťažujú rozpočet spoločnosti a nedokážu generovať zisk. Ďalších 38 predajní má už teraz dohodnuté zníženie nájomného, niekde až o 75 %.

So zatváraním pobočiek, pochopiteľne, súvisí tiež prepúšťanie zamestnancov. „Je nám ľúto každého miesta, ktoré musíme zrušiť. Budeme sa snažiť, aby o prácu prišlo čo najmenej ľudí,“ uviedli kompetentní zástupcovia River Island. Predajne, ktorých sa zatváranie týka, by mali fungovať do januára 2026. Ich koniec nastane po strategicky silnom vianočnom období.

Generálny riaditeľ Ben Lewis vidí za neúspechom niektorých kamenných obchodov fakt, že množstvo zákazníkov prechádza pri nákupoch do online priestoru. Okrem toho firmu zasiahlo zvyšovanie nákladov, ktoré sa v kombinácii s neoptimalizovaným portfóliom predajní podpísalo pod negatívne hospodárske výsledky. Rolu dozaista zohrala aj expanzia lacných konkurečných platforiem z ázijských krajín.

„Máme jasnú stratégiu transformácie podniku, aby sme zabezpečili jeho dlhodobú životaschopnosť. Nedávne vylepšenia našej ponuky módy a zážitkov z nakupovania v predajniach už vykazujú veľmi pozitívne výsledky,“ dodal Lewis. O tom, či tento plán presvedčí aj veriteľov, sa dozvieme počas augusta.