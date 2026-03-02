Zatiaľ žiadna zvýšená radiácia: V Iráne zrejme neboli zasiahnuté jadrové zariadenia, hoci krajina tvrdí opak

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Útok na Irán
Irán ale hovorí, že úder zasiahol jadrové zariadenie Natanz.

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) doposiaľ nezaznamenala žiadne náznaky, že by izraelské a americké útoky na Irán poškodili alebo zasiahli nejaké jadrové zariadenia. V pondelok to na mimoriadnej schôdzi Rady guvernérov MAAE vo Viedni uviedol generálny riaditeľ agentúry Rafael Grossi.

Iránsky veľvyslanec pri MAAE Rezá Nadžafí však tvrdí, že úder zasiahol jadrové zariadenie Natanz, píše TASR na základe správ agentúr AFP, AP a Reuters. „Snahy o kontaktovanie iránskych jadrových regulačných úradov… pokračujú, zatiaľ však bez odozvy. Dúfame, že tento nevyhnutný komunikačný kanál bude čo najskôr obnovený,“ poznamenal Grossi.

Viac z témy Útok na Irán:
1.
Vládny špeciál mieri na Blízky východ: Šutaj Eštok potvrdil najmenej tri repatriačné lety
2.
Dovolenka sa vám môže predĺžiť, aj keď neletíte cez Blízky východ: Lety z populárnych destinácií sa rušia
3.
Trump uviedol, koľko by mal trvať útok na Irán: USA hlásia prvé obete, označil ich za „skvelých ľudí“
Zobraziť všetky články (56)

Maximálna zdržanlivosť

Doplnil, že v krajinách susediacich s Iránom nezaznamenali žiadne zvýšené úrovne radiácie nad limity. Situáciu na Blízkom východe označil Grossi za veľmi znepokojujúcu a vyzval na „maximálnu zdržanlivosť“ po izraelsko-amerických útokoch na Irán a jeho odvetných úderoch. „Opätovne vyzývam všetky strany, aby prejavili maximálnu zdržanlivosť s cieľom zabrániť ďalšej eskalácii,“ povedal šéf MAAE.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Západná krajina nás oficiálne obvinila z „podkopávania Európy“: Slovensko zúri, predvolalo si veľvyslanca

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vojna na Ukrajine
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Tip na výlet
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
1 na 1
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Na nože
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac