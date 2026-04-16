Slovensko vydalo osobu podozrivú z terorizmu: Útok na zbrojovku v Pardubiciach rieši súd

Nina Malovcová
TASR
Teroristický útok v Pardubiciach sa vyvíja.

Slovenská polícia vo štvrtok popoludní vydala do ČR osobu, ktorú českí kriminalisti podozrievajú spolu s ďalšími ľuďmi zo spáchania teroristického útoku na zbrojovku v Pardubiciach. O jej väzbe rozhodne súd. Na sociálnej sieti X o tom informovalo Policajné prezídium ČR, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Dnes o 13.40 h bola na spoločnom pracovisku českých a slovenských policajtov Hodonín/Holíč odovzdaná do ČR podozrivá osoba z teroristického útoku v Pardubiciach. Eskorta ju prevezie k súdu, ktorý rozhodne o jej väzbe,“ napísala polícia a slovenským kolegom sa poďakovala za spoluprácu.

Požiar zasiahol zbrojovku vyrábajúcu drony

Požiar v priemyselnom areáli v Pardubiciach vypukol 20. marca nadránom. Hala, v ktorej začalo horieť, patrí českej zbrojovke LPP Holding, ktorá vyrába aj drony pre Ukrajinu. K útoku sa prihlásila dovtedy neznáma skupina The Earthquake Faction, ktorá tvrdí, že jej cieľom bolo zničiť „epicentrum izraelského zbrojárskeho priemyslu“ v Európe. LPP Holding opakovane podotkla, že pre Izrael nič nevyrába.

Foto: X/Policie ČR

Podľa zistení médií z návrhov polície na vzatie obvinených do väzby vyplýva, že na základe kamerových záznamov spáchala útok deväťčlenná skupina. Polícia však počet podozrivých nespresnila. O prvých troch zadržaných osobách informovala 24. marca s tým, že jedna z nich bola zadržaná na Slovensku. Podľa zistení médií ide o Američanku. Ďalší podozriví boli zadržaní v Poľsku či v Bulharsku.

Predávala vodu z kúpeľa a nahromadila si milióny. Ako sa zo Sydney Sweeney stala „MAGA Barbie“
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté

