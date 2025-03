Zastavila sa len na kávu, stala sa z nej milionárka: Žena vyhrala krásnu sumu. Prezradila, na čo ju použije

Žena z Plzeňska si žila bežný život a pravidelne si podávala tiket do lotérie Eurojackpot. Celé roky vyhrávala len drobné sumy, a tak si na život meniaci moment musela počkať. Keď sa v polovici marca zastavila na benzínke po šálku kávy, vôbec netušila, že o chvíľu jej svet naberie nový smer. Po kontrole tiketu zistila, že sa stala milionárkou.

Podľa informácií TN na základe tlačovej správy spoločnosti Sazka, ktorá o novom výhercovi informovala na svojom webe, žena zo zvyku podala tiket predavačke. Keď terminál zahral neznámu melódiu, vystrašila sa.

„Predavačka mi napísala sumu na papierik a podala mi ho. Keď som si prečítala 23 010 414 korún (922 088, 02 eura), neverila som vlastným očiam,“ priznala sa pre Novu. „Hlavou mi bežalo len: To nie je možné. Srdce mi bilo ako o závod a musela som si sadnúť,“ dodala.

Doma sa neubránila slzám

Keď prišla domov, čakali ju deti. Až vtedy si naplno uvedomila, že sa jej život od základu mení. „Keď som im to povedala, neudržala som slzy. V tej chvíli mi to všetko došlo,“ priznala dojatá výherkyňa.

Realita ju dobehla naplno, keď sa osobne dostavila po svoju výhru. „Stále, keď si na to spomeniem, rozbúši sa mi srdce. Plány zatiaľ jasné nemám, ale určite chcem podporiť svoje deti a rodinu. Je to pre mňa to najdôležitejšie,“ povedala.

Oslava s dvoma panákmi

Ako oslávila svoju životnú výhru? „Dala som si rovno dvoch panákov vaječného likéru!“ priznala so smiechom. Od spoločnosti Sazka si dokonca vyžiadala kópiu víťazného tiketu, aby si ho mohla doma zarámovať.

Prácu zatiaľ meniť nechce

Aj keď sa jej finančná situácia zlepšila, o zmene zamestnania zatiaľ neuvažuje. „Moja práca je fyzicky náročná, a tak by som si rada dopriala viac oddychu. Dúfam, že sa mi podarí rozumne investovať a že budem mať viac pokoja,“ vysvetlila.

Jedno je však isté – so stávkovaním rozhodne neprestane. „Stávkovať budem rozhodne ďalej! Už teraz mám stavené na ďalšie žrebovanie,“ prehlásila s nadšením.