Zasiahla Európska únia a Slováci od dnešného dňa dostanú viac dát. Operátori musia konať

S príchodom roka 2026 prichádza aj niekoľko noviniek a zmien. Kým niektoré sú skôr negatívne, máme pre vás dokonca až dve dobré správy. Európska únia prichádza s novou vlnou regulácie, podľa ktorej by sme mali od operátorov dostať väčšie objemy dát, ktoré môžeme využívať v zahraničí.
Ako približuje portál Živé, je za tým európska regulácia, ktorá sa týka „postupného znižovania maximálnych veľkoobchodných cien za prenos dát medzi operátormi“, vysvetľuje portál.
Cena za 1 GB dát klesá a tento trend ešte bude pokračovať
V praxi to znamená, že veľkoobchodná cena za 1 GB dát v roamingu od dnešného dňa klesá z 1,599 eura na 1,35 eura. A to sú pre zákazníkov skvelé správy.
Okrem toho Ukrajina a Moldavsko budú po novom zaradené medzi krajiny, kde platia podmienky ako v rámci členských krajín EÚ. Takže na začiatok roka je hneď dôvod na úsmev, predovšetkým ak radi a často cestujete po Európe.
