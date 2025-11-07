Zapíšte si hit Vianoc 2025: Slnečná európska destinácia je pre tento rok top. Sviatky tu strávite rovno na pláži

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
Tip na výlet
Stále viac ľudí namiesto vypekania koláčov a nákupu vianočných darčekov uteká za hranice.

Štedrá večera strávená na pláži im dáva väčší zmysel. Trend naznačuje, že nejde len o výstrelok. Vianočný únik sa pre mnohých stal novou tradíciou.

Cestovná agentúra Thomas Cook v novom výskume zaznamenala, ako sa v roku 2025 menia trendy vianočného cestovania. Analyzovala ich na základe britských cestovateľov. O výsledkoch informoval MailOnline.

Ľudí zlákalo aj Česko

Najobľúbenejšou destináciou pre rok 2025 sa stali Kanárske ostrovy. Nie je to veľmi prekvapivé, nakoľko tam v roku 2024 dorazilo vyše šesť miliónov britských turistov.

Je fascinujúce, ako veľmi stúpa počet Britov, ktorí namiesto vianočných darčekov uprednostnia spomienky. Kanárske ostrovy zostávajú top destináciou pred sviatkami,“ priblížil Nicholas Smith, riaditeľ pre digitálne služby.

Na druhom mieste sa prekvapivo objavil Egypt. Dopyt po tejto destinácii narástol medziročne až o 136 percent – ide o najväčší skok v rebríčku.

Zdroj: Pexels

Okrem tradičných dovolenkových destinácií – Malty, Turecka, Španielska, Portugalska, USA či Maroka – si pozornosť dovolenkárov vyslúžili aj krajiny, ktoré lákajú na zasneženú atmosféru, rozsvietené historické centrá a romantické vianočné trhy. Tento rok tak zažiarila napríklad blízka Česká republika či Írsko.

„Vianoce sú pre mnohých magické obdobie. Čo je lepšie, než prežiť túto mágiu na dovolenke?“ dodáva Smith.

MailOnline zároveň pripomína, aby sme nezabúdali ani na menej preslávené európske krajiny, ktoré majú čo ponúknuť. Tento rok odporúča vyraziť napríklad do Poľska alebo Rumunska.

O tom, že cestovanie cez Vianoce už nie je len výstrelok influencerov, ale stále stúpajúci trend, hovoria aj cestovné kancelárie. A ak chcete v tomto období vycestovať aj vy, no nechcete prísť o pocit Vianoc, pripravili sme pre vás zoznam najkrajších vianočných trhov pre rok 2025. Nájdete v ňom miesta, kde sa ubytujete už od 13 € za noc a najete približne za 10 €.

