Zápasník Boráros dostal súdom nariadený zákaz približovať sa k Jákliovej. Dôvodom majú byť výhražné správy

Foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Boráros sa verejne zaujíma o okolnosti nehody.

Pred niekoľkými dňami Slovensko zasiahla správa o tragickej dopravnej nehode, pri ktorej zahynula populárna influencerka Monika Jákliová, expriateľka slovenského zápasníka Gábora Borárosa. 

Mala sa báť o svoj život

Portál TV Noviny prichádza so šokujúcimi informáciami, podľa ktorých Boráros dostal pred niekoľkými mesiacmi súdom nariadený zákaz približovať sa k Jákliovej. Dôvodom mali byť výhražné správy, ktoré jej posielal.

Podľa dostupných správ sa mala báť o život a súdu ako dôkaz predložila správy od zápasníka.

