Zápasník Boráros dostal súdom nariadený zákaz približovať sa k Jákliovej. Dôvodom majú byť výhražné správy

Pred niekoľkými dňami Slovensko zasiahla správa o tragickej dopravnej nehode, pri ktorej zahynula populárna influencerka Monika Jákliová, expriateľka slovenského zápasníka Gábora Borárosa.
Mala sa báť o svoj život
Portál TV Noviny prichádza so šokujúcimi informáciami, podľa ktorých Boráros dostal pred niekoľkými mesiacmi súdom nariadený zákaz približovať sa k Jákliovej. Dôvodom mali byť výhražné správy, ktoré jej posielal.
Podľa dostupných správ sa mala báť o život a súdu ako dôkaz predložila správy od zápasníka.
Odporúčané články
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku